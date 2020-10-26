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Що потрібно зробити кожному знаку зодіаку до Нового року: тарологиня дала пораду

2.8т
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До Нового року залишилося два місяці, це означає, що саме час взятись до справ, до яких ніяк не доходили руки. Козерогам варто зайнятися нерухомістю, Водоліям – безпекою, а Близнюкам і Стрільцям – роботою і кар'єрою.

Прогнозистка-тарологиня Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL розповіла, що потрібно встигнути зробити до Нового року різним знакам зодіаку.

Овен

Весь рік ви були занадто правильними і старанними, чітко виконували свої обов'язки, намагаючись слідувати всім правилам. І у вас ще є час для того, щоб відірватися досхочу й отримати нарешті задоволення від цього життя, нехай навіть і трохи заборонені, але вони вас зроблять щасливими.

Телець

Відкрийте нову справу, спробуйте новий бізнес або нове захоплення. Вам хочеться щось оновити в житті, зробити його яскравішим і цікавішим. Тому внесіть у його звичний плин щось неймовірне, додайте фарб, спецій і драйву. А може і зовсім почніть усе спочатку.

Близнюки

Вам не завадить зібрати всі свої сили і викластися на повну, тому що ці останні місяці у вас обіцяють бути надзвичайно напруженими, хоча і фінансово успішними. Зараз можете заробити стільки, щоб пів року не турбуватися про гроші. Зробіть цей ривок, а потім можете курити бамбук.

Рак

А чи не хочете ви підбадьоритися й організувати бурхливе свято людей на ...надцять? Можливо, прийшов час, коли вам набридли всі ці обмеження і самотність, і вам терміново потрібні люди, веселощі, танці, словом, корпоратив, до якого потрібно довго і ретельно готуватися.

Лев

Вам потрібно більше вільного часу для себе. Душа просить тиші, молитви, медитації, роздумів. Тому дозвольте собі все це без жодного почуття провини, а ще – паломництво по святих місцях, поїздки по місцях сили, ретріти й інші духовні практики.

Діва

Розмірене звичайне життя хочеться розбавити мистецтвом, зануритися у власну творчість, у споглядання і вивчення чужого. Зараз добре зайдуть візуальні мистецтва, зокрема й сучасні, а ще опера і балет. Зрештою, хоч малюйте, хоч танцюйте – головне творити.

Терези

Розслабтеся і відпочивайте. Здається, ви вже перевиконали всі плани на цей рік і можете бити байдики. В ідеалі це робити десь у теплих краях, але й наші широти цілком підходять. Тому рахуйте прибутки, складайте плани на наступний рік, радійте життю і тому, які ви швидкі і спритні.

Скорпіон

Вас потягне на батьківщину, в місця дитинства і юності, туди, де вам було добре, де ви були щасливі і в безпеці. Тому відведіть час для того, щоб відвідати ці місця, рідних і близьких, якщо вони там є. Наповнитися спогадами і тією всемогутністю, яка відчувається тільки в дитинстві.

Стрілець

Ви ще можете встигнути обійняти непогану таку посаду. А перед тим зберіться із силами, введіть для себе чіткий, хоча і напружений, графік, а ще візьміть на себе додаткову роботу і відповідальність. І ваші зусилля приведуть до того, що ви успішно будете просуватися кар'єрними сходами.

Козеріг

Можуть дещо зависнути справи з нерухомістю і до кінця року вам варто з ними впоратися. Тому продавайте зайві метри і гектари, купуйте нові, оформляйте документи і можете навіть почати щось облаштовувати і ремонтувати.

Водолій

Обов'язково потрібно подбати про захист на всіх рівнях – від заміни замків і дверей, до встановлення сейфа і системи сигналізації. Це ж стосується і захисту персональних даних і навіть грошей на картці або в гаманці. Тому, якщо давно щось планували зробити у цьому напрямку – не втрачайте час.

Риби

Вам би не завадило зібрати навколо себе надійну команду з людей, на яких можна було б і покластися, і які б допомагали вам у будь-яких справах. Давні друзі, приятелі і співробітники вже розчинилися, тому варто створювати щось нове і йти із цими людьми в новий рік.

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологічний прогноз
Особа
Ольга Соломка
Місце
Україна
Тег
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