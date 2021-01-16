Улюбленці Фортуни й фінансові везунчики: яка доля чекає знаки зодіаку 2021 року

Минулий, 2020 рік, для багатьох виявився складним – це очевидно й без ведичної нумерології. Більшість все ж сподівається, що 2021 рік буде не таким, як минулий, і не принесе стільки нещасть і проблем.

В ексклюзивному матеріалі для OBOZREVATEL астронумерологиня Тетяна Ладіна і астрологиня Маргарита Афанасьєва розповіли, чого ж очікувати в новому році всім знакам Зодіаку. Крім того, вони поділилися, яких періодів варто побоюватися, і кому цей рік принесе удачу.

Яким буде 2021 рік: прогноз від астронумерологині Тетяни Ладіної

Астронумерологиня Тетяна Ладіна. Джерело: Facebook Тетяни Ладіної

2021 рік, Металевий Бик або рік "5-ки" – наповнений додатковими ресурсами, що дають підтримку багатьом із нас. 2020 рік, що був під керуванням "4-ки", приніс нам усім енергії стагнації, рамок, обмежень – як кімната з 4 стінами. Але водночас він випробував нас на впевненість, стійкість, заповзятливість і багатьом розставив пріоритети щодо внутрішніх орієнтирів, сім'ї та близького оточення.

Енергії 2021 роки вже не чекають довгих роздумів і зволікання, вони ласкаві з тими, хто готовий до серйозного планування, працездатний і може рухатися до мети, не даючись слабкостям. "5-ка" 2021 року підносить нам додатковий ресурс, шанс і підтримку, але через близьких, оточення, команду, однодумців. Це рік згуртування, єдності й роботи на результат у команді, неважливо в якій зі сфер життя.

Нумерологічний прогноз на 2021 рік за останніми цифрами року народження:

Народжені в роки, що закінчуються на 0, 2021 року будуть менш помітні.

Тобто для того, щоб бути почутим, затребуваним, зуміти себе продати і голосно про себе заявити, потрібно набагато більше зусиль, мудрості, ресурсів і допомоги, ніж іншим.

З одного боку, вони часто відчуватимуть нестачу енергії та сил і, можливо, тому будуть схильні скоріше до відпочинку, ніж до активної роботи. З іншого – в якомусь сенсі вони будуть невразливі. Їх буде важко зачепити.

Найкраще, що є в їхньому річному розкладі, – схильність до саморозвитку, до розширення внутрішніх горизонтів, які успішно можна проявляти 2022 року. Тому якась невидимість – чудовий шанс для того, щоб піти в тінь і присвятити час своїй освіті, ментальному й духовному зростанню.

Порада: Намагайтеся скидати баласт. Вчасно позбувшись зайвих фрагментів вашого минулого, ви отримаєте новий заряд енергії, яка вам так потрібна на наступні 8 років.

Народжені в роки, що закінчуються на 1 і 4, відіграватитимуть провідні ролі в соціумі.

У їхніх руках часто будуть зосереджені основні кошти, які вони ж і витрачатимуть. І, перш за все, в своїх інтересах. Одинички будуть особливо корисливі, ставлячи особисту вигоду в пріоритет. У них буде прямий доступ до начальства, яким важливо скористатися. Ба більше, рік сприяє вирішувати питання з вищими інстанціями, шукати інвесторів.

Але й працювати Одиницям і Четвіркам доведеться більше за інших. До того ж працювати на винятково якісний результат, постійно вдосконалюючись, виправляючи в ході помилки, що трапилися, відточуючи майстерність і домагаючись дедалі більшого блиску й точності. Все нове 2021 року народжуватиметься за участю цих персонажів. Цей рік їм дає реформаторський потенціал, тому не варто боятися заявляти про себе і проявлятися.

Порада: виражене прагнення до швидкого зростання й результату часто може призводити до зайвої квапливості, дратівливості й конфліктів із оточенням. Тому – пильнуйте.

Народжені в роки, що закінчуються на 2 і 9, 2021 року стануть найактивнішими.

І найрухливішими в прямому й переносному сенсі. Саме їм доведеться бути основними гравцями в протидії новим викликам і розв'язанні поточних проблем. Саме вони ж їх створюватимуть. І робитимуть це завзято, голосно, іноді й занадто, використовуючи часом небезперечні способи й засоби.

У запалі активної життєдіяльності та боротьби, не забувайте про здоров'я і безпеку. Тема здоров'я вкрай актуальна для вас цього року. Уникайте необґрунтованих ризиків, консультуйтеся з фахівцями. І намагайтеся на все дивитися зі здоровим почуттям гумору. Це істотно полегшить вам життя. Крім того, скандальну комбінацію цього року в конструктивному варіанті можна програти, приділивши достатньо часу спорту, активним прогулянкам чи подорожам.

Порада для Двійок: виявляти більше терпіння й не дати себе обплутати сторонній людині. Дев'яткам: обов'язково опікуватися здоров'ям, щоб зміцнити каркас на роки вперед.

Нумерологічний прогноз на 2021 рік. Джерело: Shutterstock

Народжені в роки, що закінчуються на 3, будуть, що називається, собі на умі.

Їм, як нікому, варто частіше прислухатися до своєї інтуїції. Можливо, це допоможе їм вчасно використовувати щасливий випадок і не ризикувати там, де це може загрожувати втратами. Трійкам також бажано весь рік робити профілактику й піклуватися про своє здоров'я. За розкладом особливо важливими будуть чистки організму, обмеження в їжі й відмова від шкідливих звичок. Та й загалом актуальна широка експертиза цінності нажитого, збування старого, проріджування й оновлення. Зокрема, а може – й передусім, у стосунках.

Народжені в роки, що закінчуються на 5, в 2021-му перебувають у протистоянні з енергією року.

У якомусь сенсі вони пливтимуть проти течії і часто виступатимуть в ролі боязких консерваторів. П'ятірки будуть уважно стежити за всім, що відбувається, піддаючи контролю, критиці й сумніву все те нове, що народжуватимуть авангардисти року. Діяти волітимуть найчастіш приховано, не висовуючись і намагаючись утримувати свою позицію.

А все тому, що багато з того, що відбуватиметься, буде їм просто не зрозумілим і, відповідно, не ясно, що з усім цим робити. Може, і тому П'ятірки частіше звичайного цікавитимуться астронумерологією, бажаючи отримати відповіді на свої сумніви й запитання, що виникають.

Порада: важливо довіряти й консультуватися з авторитетними для вас людьми, аби привнести динаміку, впевненість і прогрес у ваші справи.

Нумерологічний прогноз на 2021 рік. Джерело: Shutterstock

Народжені в роки, що закінчуються на 6, у новому році будуть дуже енергетичними.

Тому з ними краще не боротися. Прибуток тягнутиметься до них, а вони, зі свого боку, породжуватимуть гроші. Це хороший зачин на везіння в справах матеріальних. Ситуації навколо Шестірок будуть досить швидко змінюватися. Що може провокувати деяку тривожність.

Попри їхню силу й значущість, неминуче деяке непорозуміння та суперечки зі впливовими особами. Оскільки оточення може виявитися таким точно самовпевненим та амбітним, як і вони самі.

Порада: тримайте в руках джерела інформації. Вчасно наданий документ може виявитися великою підмогою.

Народжені в роки, що закінчуються на 7, виявляться улюбленцями Фортуни.

Вони будуть на видноті і вони сяятимуть. До цього треба бути готовим. Цифра їхнього року народження виступає в альянсі з Брамою Народження або Прибутком. Тому хороші доходи, талан у справах, пов'язаних із нерухомістю, і гармонійні стосунки з соціумом їм забезпечені. Звісно, важливі індивідуальні розрахунки для максимального ефекту, але все ж енергія вже є.

У Сімок утворюється, мабуть, кращий розклад року "Усі документи й папери надійдуть вчасно. У справах буде Удача й Успіх". І на додачу до них буде прихильним начальство.

Порада: жінкам важливо подумати про початок стосунків або сім'ї. Не бійтеся розкриватся в цьому напрямі.

Народжені в роки, що закінчуються на 8, у якомусь сенсі самі поводитимуться як начальство, явно усвідомлюючи свою провідну роль і компетентність у якихось царинах.

Вони будуть незалежно утримувати свої позиції, перебуваючи водночас яскравими, виразними й товариськими. Непоміченими з таким розкладом Вісімки безумовно не залишаться. Тому їм варто попрацювати над своєю показністю і презентабельністю.

Є хороший потенціал заручитися підтримкою впливових осіб та отримати активацію удачі від подорожей і переїздів.

Порада: не варто боятися втрапляння в проблемні ситуації. Саме Вісімки в новому році зможуть знайти найкращі рішення й вихід зі скрутного становища.

Що очікувати 2021 року: прогноз від астрологині Маргарити Афанасьєвої

Астрологиня Маргарита Афанасьєва. Джерело: Instagram Маргарити Афанасьєвої

Цей рік багато в чому буде сприятливим: для відкриття бізнесу, для весілля, переїзду або початку будівництва. Найголовніше, щоб ви брали в усіх своїх справах активну участь, а не пускали все на самоплив або перекладали відповідальність на інших. Не бійтеся робити те, що ніколи не наважувалися розпочати. Забудьте, що таке лінь, депресія і втома. Цього року потрібно розраховувати тільки на свої сили, не бажано брати кредити. Довіряйте своїй інтуїції та ухвалюйте рішення плавно і добре обміркувавши ситуацію. Більше подорожуйте, виїжджайте на природу й мотивуйтеся.

Важливі події 2021:

️Квадрат Сатурн – Уран. Січень-березень; травень-липень; грудень – буде вплив цього аспекту. Можете відчувати напругу й бажання зруйнувати все та побудувати знову. Період трансформації вплине на тих, у кого в натальній карті є цей аспект.

Сонячне затемнення:

10.06.2021 і 04.12.2021

️Місячне затемнення:

26.05.2021 і 19.11.2021

Ретроградний Меркурій:

З 30.01 до 21.02;

з 29.05 до 22.06;

З 27.09 до 18.10.

Астрологічний прогноз на 2021 рік усім знакам Зодіаку

Овни:

Для вас цього року важливі стабільність і баланс. Не можна брати кредити, слід вести щоденник витрат, аби не обмежувати себе ні в чому. Стосунки збиватимуть вас зі шляху, тому зробіть собі нотатку "Спочатку Я, потім усі інші".

Тільці:

Вам варто звернути увагу на особистісне зростання. Ставте конкретні цілі й точно їх формулюйте, оскільки все реалізовуватиметься і кожна деталь має значення. Не бійтеся проявляти ініціативу в будь-яких питаннях і брати на себе відповідальність.

Близнюки:

Для вас це рік серйозних змін. Саме час пізнати себе і свої бажання. Не концентруйтеся тільки на фінансах, а зверніть більше уваги на почуття й бажання. Багато навчання, нової інформації та подорожей підуть вам на користь.

Раки:

Вам варто проявити ініціативу й дуже серйозну. Не ставте себе на останнє місце, не бійтеся витрачати і вкладати гроші в щось нове (робота, бізнес, подорожі, здоров'я). Довіртеся своїй інтуїції. І шукайте друзів, які будуть із вами на одній хвилі.

Леви:

Ваше завдання цього року – заробити більше, ніж ви будь-коли заробляли. Не робіть акцент тільки на роботі, але й не захоплюйтеся любовними справами. Оскільки вони збиватимуть вас із пантелику. Краще поєднувати і те, й інше.

Діви:

Цього року варто звернути увагу на своє тіло. Багато займатися спортом, підтримувати здоров'я і зробити акцент на харчуванні. Чудовий час розпрощатися зі старим і пустити щось нове в своє життя. Це стосується всіх сфер.

Терези:

Час для себе коханих. Не втратьте його. Обов'язково багато читайте, прислухайтеся до свого внутрішнього голосу й ідіть за покликом серця. Адже цього року воно приведе вас саме туди, куди хочете.

Астрологічний прогноз на рік Бика. Джерело: Shutterstock

Скорпіон:

Цей рік може стати для вас важливим, якщо ви хочете бути більш відомою особою. Можна застосовувати різноманітні способи і один із них точно спрацює. Заздалегідь будуйте плани: тільки так усе проходитиме безпечно й спокійно. Багато подорожей і розвитку чекає цей знак.

Стрілець:

Вам потрібно напружитися з фінансами цього року. Багато трудитися й тільки потім відпочивати. Намагайтеся працювати наодинці, щоб вам ніхто не міг завадити. Стосунки можуть бути заплутаними, тому треба спочатку з'ясувати все з ними.

Козеріг:

З самого початку року слід взятися до нового проєкту, щоб на майбутній рік у вас вже були плани. Чекає багато безсонних ночей, але, запевняю, – це того варте. Головне – покажіть себе цього року.

Водолій:

Для вас рік буде складним. Багато витрачених нервів і можливе загострення хронічних захворювань. Слід більше часу проводити з партнером, аби була підтримка в різноманітних питаннях. Частіше заявляйте про себе і в жодному разі не лінуйтеся. Тоді все пройде сприятливо.

Риби:

Ви повинні проявити себе максимально. Віддайтеся цього року саме тій сфері свого життя, де ви відчуваєте потребу щось змінити. Буде багато можливостей заробити – намагайтеся їх не втратити. Паралельно стежте за здоров'ям, оскільки виснажити себе ви можете серйозно.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, 2021 року буде чотири затемнення. На думку астрологів, велика кількість таких явищ підвищує ризик складнощів і несприятливих подій. Про те, якими будуть затемнення 2021 року, читайте в матеріалі.

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