Щасливий день 23 жовтня: астролог сказав, що потрібно зробити
П'ятниця, 23 жовтня, буде надзвичайно сприятливим днем із погляду астрології.
Про це OBOZREVATEL розповів астролог, нумеролог Ігор Мехеда. "Це дуже позитивний сонячний день одночасно зі щораз більшим Місяцем і Венерою в королівському градусі", – сказав він і озвучив низку спеціальних ритуалів.
Як пояснив астролог, планета Венера відповідає за такі аспекти, як дружба, любов, краса, гармонія, симпатія, спілкування, нерухомість, сільське господарство, ділові зв'язки і добробут. Крім того, сам день п'ятниця в астрології вважається днем Венери.
Ігор Мехеда розповів, що 23 жовтня Венера опиниться в королівському 25-му градусі в зодіакальному сузір'ї Діви. "Особливо сприятливо це впливає на здатність до засвоєння нової інформації, навчання, концентрацію уваги, підвищення інтелекту, зміцнення авторитету й авторитетності в соціумі", – уточнив астролог.
Він порекомендував в п'ятницю, 23 жовтня, виготовити своїми руками талісман на удачу. На звичайному аркуші паперу можна намалювати такий символ – амулет Венери, що символізує гармонію двох начал. Намалювати його потрібно обов'язково зеленим кольором.
Ігор Мехеда також порекомендував провести медитацію на руну "Беркана". "Беркана" – це виклик родючості Землі у всіх сферах діяльності людини на землі", – пояснив він.
Астролог розповів, що цього дня сприятливою буде реєстрація підприємства, презентація проєктів, подача заявок у різні інстанції та будь-які юридичні дії.
"Успішно пройдуть будь-які обряди на удачу. Оскільки число Венери – п'ять, усі дії рекомендується проводити 5 разів", – уточнив він.
Як писав OBOZREVATEL, раніше Ігор Мехеда пояснив, чому 2020 рік став "фатальним" для людства.