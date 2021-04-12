Ретроградний Сатурн 2021 року: дата, чим небезпечний і як уберегтися

Сатурн 2021 року буде ретроградним протягом 4,5 місяця – у період з 23 травня по 11 жовтня. Вважається, що для багатьох такий стан планети може обернутися різноманітними труднощами й неприємностями.

Як уберегтися від негативного впливу ретроградного Сатурна, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Що таке ретроградність планет

Ретроградною може бути кожна планета. Ретроградність – це явище, за якого під час спостереження з Землі створюється оптична ілюзія руху небесного тіла у зворотну сторону.

Астрологи вважають, що в такому положенні позитивні якості планети стають, навпаки, негативними або реалізовуються в житті людей значно повільніше.

Ретроградною може бути кожна планета. Джерело: Pixabay

Чим небезпечний ретроградний Сатурн

В астрології Сатурн – покровитель працьовитості, порядку, відповідальності, подолання перешкод. Він відповідає за дисципліну, послух і міцний фундамент, керуючи знаками Козерога і Водолія.

У період ретроградного Сатурна всі ці його сторони ослаблено або зовсім зведено нанівець. Зокрема, складності можуть виникнути у юристів, викладачів, політиків і філософів.

Багато хто може повернутися до ситуацій, з яких раніше не виніс відповідний урок. Водночас це сприятливий період для благодійності й допомоги іншим.

В астрології Сатурн – покровитель працьовитості, порядку, відповідальності, подолання перешкод. Джерело: Pixabay

Що потрібно робити в період ретроградного Сатурна

Завершувати старі проекти.

Опановувати нові професійні навички.

Переосмислити життєву ситуацію, проаналізувати стан справ.

Проявляти терпіння, уважність і обережність, підвищувати дисциплінованість.

Допомагати іншим.

У період ретроградного Сатурна його позитивні сторони ослаблено або зовсім зведено нанівець. Джерело: Pixabay

Що не варто робити в період ретроградного Сатурна

Йти на ризик.

Сперечатися, дискутувати.

Реалізовувати нові проекти.

Купувати нерухомість.

Укладати угоди.

Переїжджати.

Відкривати підприємства.

Підписувати важливі документи, довгострокові контракти. Якщо відкласти не виходить, варто уважно перевірити всі нюанси.

Укладати шлюби.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, коли 2021 року буде ретроградним Меркурій – покровитель торгівлі, фінансів, освіти, обміну інформацією. Ця планета перебуває в ретроградному положенні 3-4 рази на рік.

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