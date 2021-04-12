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Ретроградний Сатурн 2021 року: дата, чим небезпечний і як уберегтися

3.2т
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Сатурн 2021 року буде ретроградним протягом 4,5 місяця – у період з 23 травня по 11 жовтня. Вважається, що для багатьох такий стан планети може обернутися різноманітними труднощами й неприємностями.

Як уберегтися від негативного впливу ретроградного Сатурна, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Що таке ретроградність планет

Ретроградною може бути кожна планета. Ретроградність – це явище, за якого під час спостереження з Землі створюється оптична ілюзія руху небесного тіла у зворотну сторону.

Астрологи вважають, що в такому положенні позитивні якості планети стають, навпаки, негативними або реалізовуються в житті людей значно повільніше.

Ретроградною може бути кожна планета
Ретроградною може бути кожна планета. Джерело: Pixabay

Чим небезпечний ретроградний Сатурн

В астрології Сатурн – покровитель працьовитості, порядку, відповідальності, подолання перешкод. Він відповідає за дисципліну, послух і міцний фундамент, керуючи знаками Козерога і Водолія.

У період ретроградного Сатурна всі ці його сторони ослаблено або зовсім зведено нанівець. Зокрема, складності можуть виникнути у юристів, викладачів, політиків і філософів.

Багато хто може повернутися до ситуацій, з яких раніше не виніс відповідний урок. Водночас це сприятливий період для благодійності й допомоги іншим.

В астрології Сатурн – покровитель працьовитості, порядку, відповідальності, подолання перешкод
В астрології Сатурн – покровитель працьовитості, порядку, відповідальності, подолання перешкод. Джерело: Pixabay

Що потрібно робити в період ретроградного Сатурна

  • Завершувати старі проекти.

  • Опановувати нові професійні навички.

  • Переосмислити життєву ситуацію, проаналізувати стан справ.

  • Проявляти терпіння, уважність і обережність, підвищувати дисциплінованість.

  • Допомагати іншим.

У період ретроградного Сатурна його позитивні сторони ослаблено або зовсім зведено нанівець
У період ретроградного Сатурна його позитивні сторони ослаблено або зовсім зведено нанівець. Джерело: Pixabay

Що не варто робити в період ретроградного Сатурна

  • Йти на ризик.

  • Сперечатися, дискутувати.

  • Реалізовувати нові проекти.

  • Купувати нерухомість.

  • Укладати угоди.

  • Переїжджати.

  • Відкривати підприємства.

  • Підписувати важливі документи, довгострокові контракти. Якщо відкласти не виходить, варто уважно перевірити всі нюанси.

  • Укладати шлюби.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, коли 2021 року буде ретроградним Меркурій – покровитель торгівлі, фінансів, освіти, обміну інформацією. Ця планета перебуває в ретроградному положенні 3-4 рази на рік.

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Автор
Анна Паскевич Анна Паскевич
Тема
Астрологічний прогноз
Місце
Україна
Теги
космос Гороскопи
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