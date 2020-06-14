Ретроградний Меркурій "спалить" затемнення і Сіріус – астролог

Негативний вплив періоду ретроградного Меркурія з 18 червня по 12 липня повністю трансформує сонячне затемнення 21 червня та зірка Сиріус.
Про це OBOZREVATEL розповів астролог, нумеролог Ігор Мехеда. "Період початку ретроградності збігається з періодом затемнення. Затемнення все затьмарює, в тому числі і ретроградність. Тому Меркурій насправді буде поводитися абсолютно непередбачувано", – пояснив він.
"Він може працювати і на позитив, і на негатив, і в таких ключах, які не відомі астрологам", – уточнив Ігор Мехеда.
Він також повідомив про те, що Меркурій почне свій ретроградний рух 18 червня в з'єднанні з "зіркою богів і пророків" – Сириусом. У цьому ж з'єднанні він буде перебувати і в період затемнення 21 червня.
"Божественність Сіріуса повністю спалює його ретроградність, тому на ретроградність Меркурія можна не зважати", – підкреслив астролог.
Ретроградний Меркурій "спалять" затемнення і Сіріус – астролог
У той же час він нагадав про те, що звичайні періоди ретроградності Меркурія вважаються несприятливими для всього, що пов'язано з рухом – торгівля, транспорт, інтернет тощо. У цьому русі можливий збій.
"Бізнесмени намагаються укладати менше угод, ніж зазвичай або проводити обряди і ритуали, які компенсували б ретроградність Меркурія. Наприклад, є талісмани, які перетворюють енергію ретроградного Меркурія на енергію директного", – розповів Ігор Мехеда.
Як повідомляв OBOZREVATEL, період "ретроградного Меркурія" небезпечний як для фізичного, так і для емоційного стану людини. Раніше Ігор Мехеда розповів, що сонячне затемнення 21 червня викличе "енерготрус".
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