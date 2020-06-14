Ретро Меркурій: повертаємося до минулого частково і ненадовго

Вже 1 червня Меркурій увійшов в ретро петлю та почав уповільнювати швидкість свого руху. А 18 червня розгорнеться в ретроградний рух, в якому буде знаходитися до 14 липня (ефект ретроградності виникає при спостереженні за рухом планет із Землі), - повідомляє в інстаграм астролог Георгій Лічелі.

Ретроградність - це завжди повернення до минулого. І в умовах сьогоднішніх реалій, швидше за все, вказує на відновлення економічної та соціальної діяльності. Але це не відновлення в повній мірі та не рух вперед. Процес буде мати тимчасовий, "урізаний" та обмежений характер. В цілому, весь цей рік буде таким. Не встигнемо ми відійти від ретро періодів Венери і Меркурія, як в серпні почнеться період ретро Марса.

Що стосується Меркурія: якщо в період ретро Венери піддаються переоцінці теми партнерства, ділових і особистих відносин, а також сфера фінансів, краси та мистецтва, то Меркурій відповідає за контакти, спілкування, інформацію, засоби зв'язку, торгівлю, комунікації, транспорт, переміщення та перевезення .

І хоча Меркурій розгорнеться в ретроградний рух 18 червня, вже на початку тижня не раджу підписувати важливі договори, починати нові проекти, реєструвати фірму, купувати побутові прилади, телефони, комп'ютери, також - велосипеди, мопеди, мотоцикли і автомобілі. Куплені речі можуть виявитися бракованими або прослужать недовго, або ж з часом ви просто не будете ними користуватися. Небажано влаштовуватися на нову роботу. Можна повертатися на стару, але і ця можливість залежить від персональної прогностики.

У період ретро Меркурія відбувається перемикання свідомості із зовнішнього світу на внутрішній. Тому в такий час часто люди неуважні, занурені в себе та неохоче йдуть на контакт. У спілкуванні виникають непорозуміння. У документах допускаються помилки, губляться важливі папери, зустрічі переносяться. Важко дається навчання, тому не можна тиснути на школярів і студентів. Відбуваються поломки техніки, розірвання договорів, звільнення і розставання. Тимчасово можуть перерватися зв'язки і контакти. Але в той же час з'являться люди з минулого. Тому не дивуєтеся, якщо в найближчий місяць вам напише або ви випадково зустрінетеся з людиною, з якою довго не спілкувалися.

Другий рік поспіль періоди ретро Меркурія відбуваються у водних знаках, тому емоційно важко переносяться. Меркурій в Раку суб'єктивний, спирається на внутрішні переживання. Його мислення і оцінка ситуацій часто залежать від настрою і емоцій. Отже, протягом найближчих півтора місяців потрібно не піддаватися емоціям, а намагатися мислити логічно.