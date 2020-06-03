Ретро Меркурій: готуємося до зустрічей з минулого та дорожимо роботою

Меркурій 29 травня перемістився в знак Рака, в якому буде знаходитися до 5 серпня.

Вже 1 червня Меркурій увійде в ретро петлю і почне потихеньку сповільнювати швидкість свого руху, а 18 червня розгорнеться в ретроградний рух, в якому буде знаходитися до 14 липня (ефект ретроградності виникає при спостереженні за рухом планет з Землі), - розповідає астролог Георгій Лічелі.

Ретроградність - це завжди повернення до минулого, і в умовах сьогоднішніх реалій, швидше за все, вказує на відновлення економічної і соціальної діяльності. Але це не відновлення в повній мірі та не рух вперед. Все буде мати тимчасовий, "урізаний" і обмежений характер. В цілому, весь рік буде таким. Не встигнемо ми відійти від ретро періодів Венери та Меркурія, як в серпні почнеться період ретро Марса.

Що стосується Меркурія: якщо в період ретро Венери піддаються переоцінці теми партнерства, ділових та особистих відносин, а також сфера фінансів, краси і мистецтва, то Меркурій відповідає за контакти, спілкування, інформацію, засоби зв'язку, торгівлю, комунікації, транспорт, переміщення та перевезення .

І хоча Меркурій розгорнеться в ретроградний рух 18 червня, вже з 8 червня не раджу підписувати важливі договори, починати нові проекти, реєструвати фірму, купувати побутові прилади, телефони, комп'ютери, також - велосипеди, мопеди, мотоцикли і автомобілі. Куплені речі можуть виявитися бракованими або прослужать недовго, або ж з часом ви просто не будете ними користуватися. Небажано влаштовуватися на нову роботу. Можна повертатися на стару, але і ця можливість залежить від персональної прогностики.

У період ретро Меркурія відбувається перемикання свідомості із зовнішнього світу на внутрішній. Тому в такий час часто люди неуважні, занурені в себе і неохоче йдуть на контакт. У спілкуванні виникають непорозуміння. У документах допускаються помилки, губляться важливі папери, зустрічі переносяться. Важко дається навчання, тому не можна тиснути на школярів і студентів. Відбуваються поломки техніки, розірвання договорів, звільнення і розставання. Тимчасово можуть перерватися зв'язки і контакти. Але в той же час з'являться люди з минулого. Тому не дивуєтеся, якщо в найближчий місяць вам напише або ви випадково зустрінетеся з людиною, з яким довго не спілкувалися.

Другий рік поспіль періоди ретро Меркурія відбуваються у водних знаках, тому емоційно важко переносяться. Меркурій в Раку суб'єктивний, спирається на свої внутрішні переживання. Його мислення і оцінка ситуацій часто залежать від настрою і емоцій. Отже, протягом найближчих півтора місяців потрібно не піддаватися емоціям, а намагатися міркувати логічно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший місяць літа буде дуже напруженим, хоча серйозних астрологічних подій буде не так вже й багато.

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