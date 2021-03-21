Раків чекають проблеми з грошима, а Скорпіонів – любовні пригоди: гороскоп на тиждень

З 22 до 28 березня Близнюкам доведеться долати труднощі, на Скорпіонів чекають любовні пригоди, а Козерогам порадили не вестися на спокуси.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп на картах таро для всіх знаків на тиждень.

Овен

Тиждень призначений для боротьби, і не лише, коли ви боретесь до обіду – з голодом, а після обіду – зі сном. Це буде боротьба за ваші права, за можливість висловлювати свою думку і вчиняти так, як хочеться.

Телець

Хоч і кажуть, що безвихідних ситуацій не буває, але ви цього тижня якраз і можете опинитися у такій ситуації, вихід з якої вам видаватимется неможливим, або вас не влаштує жоден із варіантів.

Близнюки

Вам вдається здолати якісь труднощі та отримати перемогу, яка, втім, буде зовсім нелегкою та пов'язаною чималим навантаженням на ваш організм. Можливо, це буде одужання після хвороби чи довгоочікуване здійснення мети.

Рак

Здаватиметься, что час тягнеться нескінченно, Та й роботи особливо термінової не буде, тож можна присвятити час роздумам, мріям, медитації та усіляким іншим речам, що просто заповнюють ваш час.

Лев

Відчувається певна втома, бо ви досить тривалий час перебували у напруженні й не звертали уваги на сигнали тіла про те, що час би уже і відпочити. Тож цього тижня можете переживати і нудьгу, і знесилення.

Діва

Сміливо йдете у бій у всеозброєнні – і енергії у вас чимало накопичилось, і знання потрібні вже є, і гострий розум вправно працює, та й за словом у кишеню не лізете, а висловлюєте все, що маєте на увазі.

Терези

Відбувається ваше зростання і як професіонала, і як особистості. Десь всередині поселилася думка про те, що непогано було б якийсь бізнес-проєкт створити, от ви і будете рухатися у цьому напрямі.

Скорпіон

Любовні пригоди тривають – серце справно працює, ганяє кров і створює для вас прекрасні миті буття поряд із коханою людиною. І цього тижня ви будете вирішувати, чи піднімати ваші стосунки на інший рівень, чи і так вас усе влаштовує.

Стрілець

Цього тижня будьте готові до того, що фортуна таки схиляється на ваш бік і все складається так, як ви давно хотіли. Це може стосуватися як фінансових справ, так і вашої професійної та кар’єрної реалізації.

Козеріг

Спокуси та залежності, з якими ви стикаєтесь цього тижня, перевірятимуть вас на міцність, але й підштовнуватимуть до саморуйнування. Тому не дуже ведіться на усі ці провокації, краще обходьте їх якнайдалі.

Водолій

Ваші професійні звитяги нині на висоті – ви здатні на чималі трудові подвиги, та ще й так, щоб усі бачили і захоплювалися вашими знаннями та вміннями. Тож і роботу гарно виконуєте, і славу маєте, і грошенят підсипають.

Риби

Ймовірні неабиякі проблеми з грошима, їх може виявитися обмаль, або й зовсім не бути, і вам доводиться докладати чималих зусиль на їх пошук і правильний розподіл, бо потреби зростають, а от фінансування, на жаль, залишається на тому ж рівні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у березні, як розповіла тарологиня, Овнів і Левів чекає успіх у всіх сферах – і вдома, і на роботі, і в особистому житті, а Близнюки та Раки отримають багато грошей.

В Україні на початку весни можуть перезавантажити владу й усю економічну систему країни.

Також Соломка дала любовний гороскоп на місяць: Овнам і Тельцям стане комфортно у стосунках, а Діви ходитимуть на побачення.

А ось у кар'єрі, згідно з гороскопом на місяць, більше таланитиме Стрільцям і Тельцям – вони можуть знайти нову роботу або отримати підвищення.

Згідно з прогнозом здоров'я для всіх знаків на 2021 рік, Ракам варто зміцнити спину, а Левам – правильно харчуватися.

У 2021 році у багатьох знаків зодіаку вируватиме особисте життя: Водолії можуть почати нові стосунки, а Близнюки – знайти справжнє кохання.

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