П'ятниця, 13 листопада: астролог сказав, що потрібно зробити

У п'ятницю, 13 листопада, слід практикувати позитивне мислення і будувати плани майбутніх позитивних змін.

Про це OBOZREVATEL розповів астролог, нумеролог Ігор Мехеда. "У цей день небо відкриває свої таємниці на землі", – сказав він.

"П'ятниці, 13, залежать від того, як людина до них ставиться. Забобони народилися в Європі через історію з тамплієрами. Як відомо, керівництво цього ордену було страчено саме в п'ятницю, 13-го. Але в стародавніх релігіях число 13 – це число Неба", – пояснив астролог.

Ігор Мехеда додав, що у індіанців Мексики 13-ступінчаста піраміда символізувала бога Сонця, в буддизмі до Нірвані ведуть 13 сходинок. "Навіть на нашій Софії Київській колись було 13 куполів, що символізують 12 апостолів і Христа, прихований сенс яких – 12 зодіакальних сузір'їв і Сонце".

Астролог додав, що п'ятниця – день Венери. "Виходить дуже цікаво. П'ятниця – це Венера, тобто сила землі, а число 13 – це число неба. Це означає, що небо відкриває якісь таємниці на землі".

Крім того, 13 вважається числом змін і символізує початок чогось нового, продовжив астролог. "Тому, коли присутнє число 13, можна замислюватися, щоб в твоєму житті щось змінилося – і воно почне змінюватися. Хто хоче, щоб ситуація зрушила з мертвої точки, щоб вона змінилася на краще, щоб застій змінився рухом, про це теж треба мислити 13 числа", – порекомендував він.

"Якщо налаштовувати себе на те, що це число недобре, лиховісне, то день буде саме таким. А якщо вірити в те, що число 13 принесе удачу, то воно так і спрацює", – наголосив Ігор Мехеда.

Як писав OBOZREVATEL, раніше астрологи озвучили ритуали, які можна провести в п'ятницю, 13-го.