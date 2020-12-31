"Починається нова ера": астрологиня розповіла, чого чекати від 2021 року

Астрологиня-консультантка з практикою Софія Савич розповіла про те, як правильно загадувати бажання новорічної ночі, рятувати людей від смерті і чого чекати від наступного 2021 року.

Софія Савич, яка практикує європейську астрологію понад 10 років, розповіла в інтерв’ю про свій досвід читання "життєписів" різних людей. Чому всі випадковості не випадкові, як зупинити рак і чому люди цікавляться датою смерті – читайте в ексклюзивному матеріалі OBOZREVATEL.

– Як правильно загадувати бажання у новорічну ніч саме з астрологічної точки зору, щоб зірки почули і все збувалося?

– Формулювання повинні бути позитивні і стосуватися свого життя. Такий індивідуалізм. Не потрібно загадувати за дітей, чоловіка і батьків. Вони повинні конкретно стосуватися особистості. Найважливіше – це загадувати з формулюванням "я хочу", стверджувально й або в теперішньому, або в минулому часі.

Небесні світила. Джерело: pexels.com

Але з астрологічної точки зору Новий рік, який ми святкуємо першого січня, не має такого впливу і магічної дії, астрологічної цінності. Це просто такий день. Єдине, що добре – це те, що сонце проходить королівський одинадцятий градус Козерога, і цей день надзвичайно сприятливий для планування. Тому я не так закликаю у новорічну ніч загадувати бажання, як обов’язково 31-го ввечері і 1 січня сідати й писати плани на рік.

– А як правильно складати плани на рік?

– Теж у стверджувальній формі: "я хочу", "в мене є", "це реалізувалося так-то так-то" і тому подібне. І найважливіше за будь-якого планування – бути в гарному настрої, психологічному піднесенні. При плануванні я рекомендую загадувати правдоподібні бажання. Наприклад, не мільярд доларів собі замовляти, а підвищення доходів у 2021 році на 30%. Тобто, те, що вкладається в голову як реальне.

Повний місяць. Джерело: pexels.com

– Чи можуть усі випадковості, що трапляються з людьми, бути зумовлені зірками? Адже астрологія певною мірою може знати майбутнє.

Я, як спостерігач за зірками й людьми, скажу, що випадкового нічого немає в цьому світі. Тобто все дійсно сплановано. І є таке в Біблії, що без відома Господа й волосина з людини не впаде. Тим паче, не відбуваються якісь вагомі події, зустрічі з людьми, якісь аварії тощо. Я можу пояснити це тим, що наш Всесвіт – це великий механізм, а наш Творець – це програміст, який написав таку досконалу програму, що дозволяє контролювати кожну живу й неживу істоту. Все, що є на землі, має свій гороскоп, і певне життя, з ним щось відбуватиметься. І от наш цей гороскоп – це комп’ютер, у якому встановлено програму, якщо ви мене розумієте.

Гороскоп. Джерело: pixabay.com

– Ніби розумію. А ми можемо щось змінити у цій "програмі"?

Ми рухаємося за визначеним маршрутом. Так, людина має вибір, але від вибору залежить тільки якість цього маршруту. Тобто, ми можемо прожити будь-яку ситуацію на низьких вібраціях, а можемо виходити на все вищі й вищі рівні.

– А якщо людина дізналася, що її чекає в майбутньому щось неприємне, чи можна змінити долю?

– По суті, астрологія і є тією наукою. От я попереджаю, що у вас у такий-то період можуть бути якісь неприємності і підказую, яких сфер вони можуть торкнутися. Звісно, людина буде проживати якусь кризу, але її обсяг може зменшитися. Тобто, це неповне банкрутство чи питання здоров’я. Наприклад, якщо я попереджаю про можливі проблеми зі спиною, людина береже себе більше. Просто можна так зменшити удар.

Мапа зоряного неба. Джерело: pixabay.com

– А можна передбачити рак? Ось людина дізналася свій гороскоп і пішла робити повну діагностику тіла. Були такі випадки, що гороскоп рятував життя?

– Так, були випадки. Я більше скажу, що такі хвороби складні, як цукровий діабет, рак і до них подібні, взагалі видно в гороскопі людини. У ньому також прописано здоров’я людини. Астролог не має права казати людині, коли вона помре, але має право сказати, на що звернути увагу в житті своєму, на які органи тіла. Онкологія прописана, і є показники на неї, і можна зупинити на ранніх стадіях завдяки діагностиці.

– А багато клієнтів намагаються дізнатися свою дату смерті?

– Запитують люди, але є в астрології заповіді, за якими це – табу. Не можна говорити людям дату смерті. І додам, що психічно здорова людина зазвичай про це не запитує. Переважно це люди, що мають якісь розлади з гормонами, відчуття тривоги, психічні депресивні стани. Тому вони про таке запитують.

Астрологічна мапа. Джерело: pixabay.com

– Ви робите прогнози враховуючи дату народження, а не зачаття. Чи можуть бути неправильними прогнози, якщо людина народилася "не у свій час", тобто затрималася або народилася раніше терміну?

– Так, дивіться. Будь-який гороскоп, навіть якщо у вас є бірочний час, який ви отримали у пологовому будинку, все одно потребує ректифікації. Тому що це ми, люди, тут обчислюємо час і якось записуємо, а для Всесвіту можливо ви дійсно народилися на 10 хвилин раніше чи на 10 хвилин пізніше. Вважається, що кожні 4 хвилини на небі змінюється картинка, а кожен градус похибки в гороскопі – а їх там 360 – це рік похибки в прогностиці.

Сузір'я. Джерело: pixabay.com

– А як астрологи проводять ректифікацію?

– З людиною проводиться діалог і записується хронологія життя: коли відбулося одруження, народження дітей тощо. Якщо хтось, наприклад, втратив близьких, це теж фіксується і за цими даними ректифікується – ніби ми відмотуємо час назад, до моменту народження людини. Вважається, що час зачаття теж закладається в гороскоп, про який нам взагалі невідомо. Це ідеальний проєкт життя людини. Але коли ми робимо проєкт із ремонту або коли починаємо вишивати за схемою, у нас завжди будуть помилки. Так само і тут. Коли людина народжується, то отримує другий гороскоп з урахуванням усіх похибок і виправлень.

– А можна так спланувати вагітність, щоб "запрограмувати" ідеальний проєкт життя своєї дитини?

– Так, можна. Астролог дивиться у гороскоп жінки й бачить найкращий час для зачаття, виношування, народження дитини. Найбільше це видно саме в жіночому гороскопі. Оскільки в жінок відбуваються великі зміни, вони народжують, потім ще доглядають за дітьми. І звісно, є сприятливі часи для зачаття, а є й не дуже.

– А були такі випадки у вашому досвіді, коли астрологія допомагала з’явитися на світ новій людині?

– Одна з найперших моїх консультацій у житті була щодо дітей. До мене звернулася жінка, у якої було декілька викиднів між третьою і четвертою вагітністю. І я підказала їй найкращий час для зачаття того року, і в неї дійсно через 9 місяців народився хлопчик.

Сузір'я. Джерело: pixabay.com

– 2020-й був складним для всіх жителів планети. Чи буде наступний рік кращим і на що взагалі чекати 2021 року?

– 2020 року взагалі можна було очікувати на початок Третьої світової війни. Тобто ми обійшлися навіть дуже малою кров’ю. Завжди краще поганий мир, ніж хороша війна. І 2021-й все одно тягнутиме шлейф енергії з 2020-го. Але тут розпочинається нова ера – Водолія, коли розганятимуться цифрові технології, інтернет, онлайн-навчання. Отже треба бути готовим до нових реалій, до нового майбутнього.

– Яку одну пораду можете дати всім знакам зодіаку на наступний рік?

– Не треба триматися за старе.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тарологиня попередила про новий Майдан і зміну влади в 2021 році. За словами прогнозистки Ольга Соломки, наступаючий рік буде не менш складним для України, ніж був 2020 й. Економіку очікують значні трансформації, а суспільство протестуватиме і влаштовуватиме мітинги.

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