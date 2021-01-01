Гороскоп здоров'я для всіх знаків на січень: кому потрібно більше відпочивати

У січні 2021 року Овни, Тельці і Скорпіони можуть відчути нездужання – їм краще провести час вдома і відпочити. Раків проблеми зі здоров'ям обійдуть, а Козерогам варто зайнятися фізичними навантаженнями.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз здоров'я за картами Таро для всіх знаків зодіаку на січень.

Овен

Маєте шанси просидіти цілий місяць вдома. Чи то через оголошений карантин, чи то через самоізоляцію чи якесь незначне нездужання. Але вам справді зараз краще провести час вдома, ніж кудись ходити.

Телець

Якщо і трапиться якась болячка, то вона може бути незначною, або якоюсь дитячою типу вітрянки, чи загостритися щось давнє, з далекого минулого, про що ви вже і думати забули.

Близнюки

Почуватиметесь досить сильними та здоровими, імунітет у вас зараз досить потужний і подолає будь-яких зловмисників. Тому бережіть його, зайвий раз не випробовуйте, а ще загартовуйтесь і ведіть здоровий спосіб життя.

Рак

Вас оминають будь-які труднощі зі здоров'ям, бо ви зараз – просто щасливчик, і через ваш піднесений настрій, будь-які хвороби просто відскакують. А ще у вас зараз дуже низькі шанси взагалі потрапити у халепу зі здоров'ям.

Лев

Більше відпочивайте і все буде добре. Вам зараз краще побути десь на курорті, у теплих краях, чи й просто десь у санаторії провести час, щоб ні про що не турбуватися і пройти усі оздоровчі процедури.

Діва

Виконуйте усі заплановані процедури та маніпуляції, які вважаєте за потрібне, і на які вистачить грошей. Бо це зараз для вас дуже важливо, щоб і час продуктивно провести, і здоров'я підтримати.

Терези

Розумова діяльність у вас особливо активна, тож є вірогідність занадто перевантажити голову, а потім мучитися від головних болей та слабкості. Тому давайте собі та своїм мізкам перепочинок хоч час від часу.

Скорпіон

Організм нині потребує захисту, це стосується як рівномірного розподілу фізичних та розумових навантажень, так і здорового харчування, а ще загартовування, вакцинування та інших превентивних заходів.

Стрілець

Будьте уважними до тієї інформації, що зараз до вас проходить, і що стосується здоров'я. Адже ви можете щось не те почути, не так зрозуміти, щось домислити, а потім намагатися втілити це на власному досвіді. І такі експерименти можуть бути небезпечними.

Козеріг

Найкраще, що ви зараз можете зробити для себе - це привести себе у максимально продуктивний стан, зокрема і через вправи, біг, плавання, загартовування. Словом, присвятіть час спорту чи будь-якому руху.

Водолій

Уникайте скупчення людей, і не лише через можливість заразитися, але й через те, що вам зараз не надто потрібні усі ці порожні теревені. Тому обмежте спілкування до найнеобхіднішого мінімуму.

Риби

Будьте обережними у дорозі та у будь-яких пересуваннях, збирайте про всяк випадок невелику аптечку та тримайте зарядженим телефон, коли кудись збираєтесь далеко, бо є ймовірність потрапити у небезпечну ситуацію.

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