Гороскоп здоров'я для всіх знаків зодіаку на листопад: на що звернути увагу

У листопаді Овнам, Терезам і Водоліям варто поберегти своє здоров'я, саме тоді як Близнюки, Леви і Стрільці істотних проблем не відчують.

Прогнозистка-тарологиня Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася прогнозом щодо здоров'я за картами Таро для всіх знаків зодіаку на листопад.

Овен

Стан організму на межі, можливо, ви й самі не вирішили – або вам захворіти, або здоровими бути, або вже вилікувалися, або ще трохи повалятися. Словом, якась невпевненість, коливання. Тому краще відпочиньте і прийдіть до тями.

Телець

Збільшується відповідальність за себе і за своє оточення. Ви цілком розумієте, що саме від вас залежить і ваш стан, і здоров'я ваших близьких, і дієте відповідно – іноді вмикаючи начальника й командуючи. Часом без цього не обійтися.

Близнюки

Спокій і целібат – це зараз не про вас, бо більше схоже на повний "селебрейт", тобто настрій піднесений, вам хочеться радіти і святкувати. А значить, усі хвороби зараз вас обходять далекими городами, щоб ви ненароком не втягнули їх у свої розваги.

Рак

Здоров'я зайвий раз не турбує, оскільки ви дуже уважні до свого організму, вмієте прислухатися й ловити найменші сигнали про проблеми, і тут же їх усувати. Ви настільки просунуті, що ще й інших можете навчити так піклуватися про себе

Лев

Усі ваші зусилля з оздоровлення потрапляють прямо в ціль. І навіть якщо ви й відчули невелике нездужання, то все, що вам порадять і ви застосовуєте, швидко приведе вас в оптимальний стан здорової людини.

Діва

Ймовірно, що хтось буде намагатися дати вам неправдиву інформацію. Можливо, це буде стосуватися саме вашого здоров'я, тому краще зайвий раз перевіритися в інших фахівців, здати аналізи в інших лабораторіях.

Терези

Доведеться кардинально міняти спосіб життя і вже не ховатися від проблем. І якщо ви самі не візьметеся за себе конкретно, не кинете шкідливі звички, не зміните харчування, фізичні навантаження, то вас все одно будуть змушувати це зробити.

Скорпіон

Немає коли хворіти або міркувати про те, чи правильно у вас перетравлюється їжа, тому що на носі свята, які хочеться провести якомога веселіше. Тому ви всі сили покладаєте на створення радісної атмосфери свята для себе, рідних і друзів.

Стрілець

Ви як той міцний дуб – начебто нічого особливого не робите для зміцнення організму, але відчуваєте себе дуже добре. І незважаючи на те, скільки вам років, ще й будь-кому молодому або молодій фору дасте.

Козеріг

Вам зараз нема за що особливо переживати – здоров'я не викликає занепокоєння. Але все-таки можна зробити якісь профілактичні процедури, які зміцнять ваш імунітет і унеможливлять будь-які неприємності.

Водолій

Останнім часом ви не дуже уважно ставитеся до свого тіла, дозволяєте надмірності, які можуть вас потроху й непомітно руйнувати. Тому треба розібратися, для чого це вам, за що ви себе караєте. Більше любові до себе – і буде все добре.

Риби

Ви все тримаєте в руках, також і своє здоров'я. Всі органи й системи працюють чудово й немає нічого такого, що б якось зіпсувало їхню звичну роботу, а вам – настрій. Єдина порада – не поспішайте нікуди й більше відпочивайте.