Прогноз по картах Таро для всіх знаків зодіаку на вихідні: кого чекає відпочинок, а кого – робота

Поки Овни, Леви і Водолії розслаблятимуться, Близнюкам, Терезам і Скорпіонам доведеться працювати.

Прогнозистка-тарологиня Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилися прогнозом по картах Таро для всіх знаків зодіаку на вихідні, 31 жовтня – 1 листопада.

Овен

Рідні для вас зараз особливо важливі, тому ви прекрасно проведете час у сім'ї, за розмовами й забавами. Якою б великою або скромною вона не була, вам там дуже затишно та спокійно, а ще неймовірно цікаво.

Телець

Вихідні пройдуть із відчуттям усемогутності, адже зараз ви здатні на великі звершення і подвиги, і будете себе постійно випробовувати на міцність, щоразу переконуючись у тому, що сил у вас зараз на все вистачає.

Близнюки

На відпочинок можете не розраховувати, тому що не щодня трапляються шанси підняти свій професійний рівень до небувалих вершин, потрапити у вищий світ і заявити про себе так, що можете опинитися десь на вищих щаблях соціальної драбини.

Рак

Трохи не вистачає якогось запалу і новизни. Ви ловите себе на тому, що постійно виконуєте одну й ту саму роботу, тим самим способом, й отримуєте ті самі результати. А так хочеться досягти чогось кращого!

Лев

Дуже милі та спокійні дні, заповнені звичними для вихідних заняттями – відпочинок, трохи прибирання, прогулянок, сну, читання, споглядання. Можуть відбутися якісь необтяжливі зустрічі, і вони не стануть подією року або навіть місяця.

Діва

Дуже схоже, що ви берете участь у якихось конкурсах чи змаганнях, де вам доводиться вилазити для того, щоб довести свою першість. Тому запасайтесь силами та знаннями й покажіть їм усім свою міць і розум.

Терези

Роботи буде багато, але це вас анітрохи не турбує і не напружує, тому що ви готові до всіх цих навантажень і досить уміло розподіляєте їх, не забуваючи і про те, що частину турбот можна перекласти й на інших.

Скорпіон

Активна розумова діяльність не залишає вас і під час вікенду. Ви постійно про щось думаєте, розраховуєте, придумуєте, аналізуєте, не даючи спокою ні голові, ні тілу, яке змушене не відпочивати, а також брати участь у роздумах і обчисленнях.

Стрілець

Ви немов перебуваєте в якомусь очікуванні, мовляв, зробили все, що від вас залежало, і тепер потрібен тільки час для того, щоб усе відбулося. Але навіть в очікуванні можна продуктивно провести час, що ви, власне, й робите.

Козеріг

Спокуси підстерігають вас усюди – і в гості кличуть, і кохані натякають, і самим хочеться якось чудити. Зараз навколо відбувається стільки всього цікавого і неймовірного, що вам буде досить складно вибрати собі щось одне.

Водолій

Вихідні проведете в любові, з якимись зустрічами, побаченнями, змістовними бесідами з приємними людьми. Навіть якщо ви вже давно та безнадійно одружені, ваші почуття можуть спалахнути з новою силою і ви дуже мило проведете час разом.

Риби

Дні пройдуть у святковому і піднесеному настрої, ви охоче берете участь у всіх активностях, зустрічаєтеся з друзями, готуєте якісь цікаві страви, придумуєте щось дивне та неймовірне, залучаючи до процесів ще й інших людей.