Прогноз по картах Таро для всіх знаків зодіаку на вихідні: кого чекає відпочинок, а кого – робота

В той час, як Овни, Леви і Водолії будуть розслаблятися, Близнюкам, Терезам і Скорпіонам доведеться працювати.

Прогнозистка-тарологиня Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилися прогнозом по картах Таро для всіх знаків зодіаку на вихідні 31 ожовтня-1 листопада.

Овен

Рідні для вас зараз особливо важливі, тому ви прекрасно проведете час в сім'ї, за розмовами і забавами. Якою б вона великою або скромною не була, вам там дуже затишно і спокійно, а ще неймовірно цікаво.

Телець

Вихідні пройдуть з відчуттям всемогутності, адже зараз ви здатні на великі звершення і подвиги, і будете себе постійно випробовувати на міцність, кожен раз переконуючись у тому, що сил у вас зараз на все вистачає.

Близнюки

На відпочинок можете не розраховувати, тому що не кожен день трапляються шанси підняти свій професійний рівень до небувалих вершин, потрапити у вищий світ і так заявити про себе, що можете опинитися десь на вищих щаблях соціальної драбини.

Рак

Трохи не вистачає якогось запалу і новизни. Ви ловите себе на тому, що постійно виконуєте одну і ту ж роботу, тим же самим способом, і отримуєте ті ж результати. А так хочеться досягти чогось кращого!

Лев

Дуже милі і спокійні дні, заповнені звичними для вихідних заняттями – відпочинок, трохи прибирання, прогулянок, сну, читання, споглядання. Можуть статися якісь необтяжливі зустрічі, і вони не стануть подією року або навіть місяця.

Діва

Дуже схоже, що ви берете участь в якихось конкурсах чи змаганнях, де вам доводиться вилазити для того, щоб довести свою першість. Тому запасайтесь силами і знаннями, і покажіть їм усім свою міць і розум.

Терези

Роботи буде багато, але це вас анітрохи не турбує і не напружує, тому що ви готові до всіх цих навантажень і досить вміло розподіляєте їх, не забуваючи і про те, що частину турбот можна перекласти і на інших.

Скорпіон

Активна розумова діяльність не залишає вас і на уїк-енді. Ви постійно про щось думаєте, розраховуєте, придумуєте, аналізуєте, не даючи спокою ні голові, ні тілу, яке змушене не відпочивати, а також брати участь в роздумах і обчисленнях.

Стрілець

Ви немов перебуваєте в якомусь очікуванні, мовляв, зробили все, що від вас залежало, і тепер потрібен тільки час для того, щоб все відбулося. Але навіть в очікуванні можна продуктивно провести час, що ви, власне, і робите.

Козеріг

Спокуси підстерігають вас усюди – і в гості кличуть, і кохані натякають, і самим хочеться якось чудити. Зараз навколо відбувається стільки всього цікавого і неймовірного, що вам буде досить складно вибрати собі щось одне.

Водолій

Вихідні проведете в любові, з якимись зустрічами, побаченнями, змістовними бесідами з приємними людьми. Навіть якщо ви вже давно і безнадійно одружені, ваші почуття можуть спалахнути з новою силою і ви дуже мило проведете час разом.

Риби

Дні пройдуть в святковому і піднесеному настрої, ви охоче берете участь у всіх активностях, зустрічаєтеся з друзями, готуєте якісь цікаві страви, придумуєте щось дивне і неймовірне, залучаючи до процесів ще й інших людей.

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