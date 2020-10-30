Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини астрології

Прогноз по картах Таро для всіх знаків зодіаку на вихідні: кого чекає відпочинок, а кого – робота

1.7т
Читати матеріал російською

В той час, як Овни, Леви і Водолії будуть розслаблятися, Близнюкам, Терезам і Скорпіонам доведеться працювати.

Прогнозистка-тарологиня Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилися прогнозом по картах Таро для всіх знаків зодіаку на вихідні 31 ожовтня-1 листопада.

Овен

Рідні для вас зараз особливо важливі, тому ви прекрасно проведете час в сім'ї, за розмовами і забавами. Якою б вона великою або скромною не була, вам там дуже затишно і спокійно, а ще неймовірно цікаво.

Телець

Вихідні пройдуть з відчуттям всемогутності, адже зараз ви здатні на великі звершення і подвиги, і будете себе постійно випробовувати на міцність, кожен раз переконуючись у тому, що сил у вас зараз на все вистачає.

Близнюки

На відпочинок можете не розраховувати, тому що не кожен день трапляються шанси підняти свій професійний рівень до небувалих вершин, потрапити у вищий світ і так заявити про себе, що можете опинитися десь на вищих щаблях соціальної драбини.

Рак

Трохи не вистачає якогось запалу і новизни. Ви ловите себе на тому, що постійно виконуєте одну і ту ж роботу, тим же самим способом, і отримуєте ті ж результати. А так хочеться досягти чогось кращого!

Лев

Дуже милі і спокійні дні, заповнені звичними для вихідних заняттями – відпочинок, трохи прибирання, прогулянок, сну, читання, споглядання. Можуть статися якісь необтяжливі зустрічі, і вони не стануть подією року або навіть місяця.

Діва

Дуже схоже, що ви берете участь в якихось конкурсах чи змаганнях, де вам доводиться вилазити для того, щоб довести свою першість. Тому запасайтесь силами і знаннями, і покажіть їм усім свою міць і розум.

Терези

Роботи буде багато, але це вас анітрохи не турбує і не напружує, тому що ви готові до всіх цих навантажень і досить вміло розподіляєте їх, не забуваючи і про те, що частину турбот можна перекласти і на інших.

Скорпіон

Активна розумова діяльність не залишає вас і на уїк-енді. Ви постійно про щось думаєте, розраховуєте, придумуєте, аналізуєте, не даючи спокою ні голові, ні тілу, яке змушене не відпочивати, а також брати участь в роздумах і обчисленнях.

Стрілець

Ви немов перебуваєте в якомусь очікуванні, мовляв, зробили все, що від вас залежало, і тепер потрібен тільки час для того, щоб все відбулося. Але навіть в очікуванні можна продуктивно провести час, що ви, власне, і робите.

Козеріг

Спокуси підстерігають вас усюди – і в гості кличуть, і кохані натякають, і самим хочеться якось чудити. Зараз навколо відбувається стільки всього цікавого і неймовірного, що вам буде досить складно вибрати собі щось одне.

Водолій

Вихідні проведете в любові, з якимись зустрічами, побаченнями, змістовними бесідами з приємними людьми. Навіть якщо ви вже давно і безнадійно одружені, ваші почуття можуть спалахнути з новою силою і ви дуже мило проведете час разом.

Риби

Дні пройдуть в святковому і піднесеному настрої, ви охоче берете участь у всіх активностях, зустрічаєтеся з друзями, готуєте якісь цікаві страви, придумуєте щось дивне і неймовірне, залучаючи до процесів ще й інших людей.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Астрологічний прогноз" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологічний прогноз
Особа
Ольга Соломка
Місце
Україна
Тег
Гороскопи
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Гороскоп