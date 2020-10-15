Прогноз по картах Таро для всіх знаків зодіаку на 15 жовтня: Риб можуть обдурити, а Козеріг впадає в ностальгію

Прогноз по картах Таро для всіх знаків Зодіаку на четвер, 15 жовтня, говорить про те, яким буде день і що доведеться пережити.

Прогнозистка-тарологиня Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL розповіла, для кого цей день буде вдалим, а кому варто остерігатися і почекати зі справами.

Овен

На відміну від попередніх насичених днів, цей вирізнятиметься уповільненістю. Ви ніби потрапляєте у в’язкий кисіль, який не дозволяє вам швидко рухатись. Не спішіть, не все залежить від вас і від швидкості, колись і уповільнитись буває корисним.

Тілець

Навчання може бути дуже потрібним - ви збільшуєте не лише запас знань, але й розширюєте власні можливості. І хай це на самому початку буде вас бентежити, але згодом ви зрозумієте, наскільки правильно вчинили, що вирішили гризнути цей граніт науки.

Близнюки

Вам слід бути більш економними, приберегти сили та гроші для більш грандіозних проектів. Звичайно, це не означає жити на хлібі та воді, але якісь обмеження потрібні, щоб не розпорошуватись на дрібниці.

Рак

День багатий на наради, зібрання, конференції чи просто дружні перекур, під час яких ви не просто обмінюєтесь банальними фразами, а продукуєте ідеї та нові напрямки. Бо нині у вас день зустрічей та колективної творчості.

Лев

Управління людськими ресурсами - непроста справа. І поки хтось думає, що керувати - це легко, ви з усією відповідальністю підходите до питання менеджменту. І сьогодні вам потрібно буде знайти правильний баланс між кнутом та пряником.

Діва

Думки та ідеї, що до вас приходять, повірте, це не просто ігри вашого розуму. Сьогодні ваша інтуїція заглибить вас у підсвідомість і допоможе вам відкрити чимало таємниць. Тому краще провести цей день у тиші та зосередженості.

Терези

Не тримайтеся за старе. Можете сміливо завершувати усі попередні проекти та старі напрямки, а може навіть і кидати їх на півдорозі, якщо вони вам набридли і не приносять кайфу чи прибутку. Займіться чимось новим і більш перспективним.

Скорпіон

Сьогодні ви - джерело тепла та енергії, на ваше світло приходять спраглі і намагаються бодай хоч трохи погрітися у променях вашої сили. Тому будьте готові до того, що людей в оточенні з'явиться більше, і всі від вас чогось прагнутимуть.

Стрілець

Щоб все встигнути і нічого не забути, сьогодні потрібні дуже чіткі плани, установки і розпорядок буквально похвилинний. Не тримайте все у голові - вона не гумова, записуйте все те, що маєте зробити, а потім викреслюйте вже зроблене.

Козеріг

Повернення до витоків може стати справжньою насолодою. Можливо, хтось із минулого нагадає вам про милі моменти вашого дитинства чи юності, чи ви опинитесь там, де колись вам було добре. Скористайтесь моментом і пориньте у ностальгію.

Водолій

Щось не дуже ви прагнете нині до праці. Настрій такий, що хочеться десь ближче до землі та свободи, а не сидіти сиднем і ворушити мізками. Тож скористайтесь моментом і втечіть на волю, до дерев, води та природи.

Риби

Будьте сьогодні особливо обережні, адже збільшується ймовірність стати жертвою розіграшу, злого жарту чи шахрайства. Ви зараз дуже відкриті і майже беззахисні від усякого роду хитрунів і злочинців.

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