Поки Стрільці і Козероги гулятимуть, Овни підуть на підвищення, Скорпіони можуть переїхати, а у Близнюків покращиться особисте життя.

Прогнозистка-тарологиня Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL озвучила загальний прогноз на тиждень по картах Таро для всіх знаків зодіаку на 2-8 листопада.

Овен

Вам можуть запропонувати змінити ваш нинішній статус і піднятися вище на сходинку, а то і на дві. Ви не дуже планували це підвищення на посаді, оскільки вас все більш-менш влаштовує. Але подумати варто, бо таке не щодня пропонуватимуть.

Телець

Професійні справи вимагають вашого ретельного і уважного ставлення. Чи то ви перебуваєте на початку шляху, чи вже не одну собаку з'їли у своїй діяльності, але зараз вам потрібно довести всім, що ви – справжні профі.

Близнюки

Ненароком може активізуватися особисте життя. І от ви вже ретельно збираєтесь на побачення, намагаючись сподобатись, пишете одне одному усілякі милі дурниці і уявляєте як чарівно виглядатимете на спільних фото.

Рак

Хтось намагатиметься випробувати ваші кордони і межу вашого терпіння. Тож доведеться відстоювати себе і власні інтереси, захищати переконання, може навіть у дуже різкій формі. Ну а що робити, коли дехто не розуміє натяків і навіть слів.

Лев

Трохи забракне грошей. Втім, це вже може стати проблемою, якщо повторюється останнім часом досить часто. І доведеться вам нині докласти зусиль, аби вирішувати це питання системно – додатковим заробітком чи втіленням в життя бізнес-плану.

Діва

Родина – це все таки сила, і незамінна найкраща підтримка. І як би не складалися відносини, які би не загострювалися час від часу, але зараз всі ці питання вирішуються і ви знову почуваєтеся захищеними і впевненими у тому, що вас люблять і цінують.

Терези

Можливо, це один з найкращих періодів для вас, коли ви почуватиметесь на сьомому небі від щастя, від того, чого ви досягли. Адже здійснюються ваші найзаповітніші мрії, завершується черговий важливий етап. А от що буде за ним, то вже питання на майбутнє.

Скорпіон

Настає перехідний період, який може стосуватися як зміни роботи, переїхати в інший офіс чи на нову квартиру. Втім, зміни можуть відбуватися і у кількох важливих життєвих напрямах. Приміром, ви раптом вирішуєте змінити місто і навіть країну проживання.

Стрілець

Дружнє коло спонукатиме вас до зустрічей, бурхливого світського життя та веселого проведення часу разом із приятелями. І хоч як вам не хотітиметься відкараскатись від цих запрошень, зустрічатися таки доведеться.

Козеріг

Настає час веселощів і навіть деяких неподобств. Вам захочеться розслабитися і це може перерости у неконтрольовану гульню, про яку можете потім і жалкувати. Зрештою, ви доросла людина і самі ладні вирішувати, де, як і з ким розважатися.

Водолій

Десь ви перевищили бюджет і доводиться трохи обмежувати себе. І уже навіть не у якихось витребеньках та задоволеннях, а мало не на хліб та воду переходити. Зважайте на цей урок і у подальшому плануйте доходи та витрати ретельніше.

Риби

Фінансово успішний тиждень. Приходять виплати – це і зарплата, і доходи від сторонньої діяльності, тож ви почуваєтесь досить впевнено, перераховуючи купюри і вкладаючи їх у засоби виробництва чи витрачаючи на облаштування домашнього затишку.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!