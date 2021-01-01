Прогноз кар'єри для всіх знаків на січень: кого чекає прорив

Напружена робота у свята і вихідні в січні буде добре винагороджена Близнюкам, а Скорпіонам потрібно буде з боєм вибивати заробленим гроші. Козерогам радять покластися на однодумців, а Терези проведуть місяць відпочиваючи і розслабляючись.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала кар'єрний прогноз за картами Таро на січень для всіх знаків зодіаку.

Овен

Ви дієте сміливо і рішуче, викликаєте вогонь на себе, і вам абсолютно все одно, що про вас думають інші і як сприймають це ваше бажання лідерства. Звичайно, особливо великих грошей воно не приносить, вам більше обіцяють, але зараз для вас головне не гроші.

Телець

Слід бути особливо мудрими і далекоглядними, оскільки ваша робота і фінанси повністю залежать від того, як ви розпорядитеся тими ресурсами, які у вас вже є, і можливостями, які надаються.

Близнюки

Напружена робота в будні, свята, вихідні і позаурочні дні та години буде добре винагороджена. Але вам не світять нові посади, зате можете розраховувати на премії, підвищення окладу і додаткові виплати.

Рак

Кар'єра потроху йде вгору. Але не всі зароблені гроші приходять відразу, доводиться дещо відстрочити свої забаганки і почекати того моменту, коли вам нарешті все виплатять. Втім, це не буде надто вже довго тягнутися.

Лев

На роботі все стабільно – ви потихеньку працюєте, втім, не забуваючи про паузи для обідів, перекурів, прогулянок і вихідних. Але всі розуміють, що січень – це специфічний для трудової діяльності місяць, коли ми більше відпочиваємо, ніж працюємо.

Діва

Приходить час будувати кар'єру на новому місці. І незалежно від того, скільки ви часу віддали нинышньому робочому місцю, бажання поліпшити своє матеріальне становище спонукає вас перейти на нову роботу.

Терези

Домашні турботи можуть вас поглинути настільки, що вам буде абсолютно вже не цікаво займатися ніякою діяльністю, ну хіба що придумувати для домашніх нові розваги. А якщо і доводиться працювати, то ви до роботи ставитеся формально.

Скорпіон

Робота хоч місцями і приносить вам задоволення, але зараз можуть початися складності з виплатами і доводиться буквально з боєм вибивати чесно зароблені гроші. Питання в тому, наскільки випадково так вийшло і чи потрібно вам це.

Стрілець

Нинішні умови життя і роботи вас можуть не надто влаштовувати, тому ви вирушите на пошуки партнерів, а ще гідного місця і проекту, куди б ви могли докласти зусиль і реалізувати свій потенціал найкращим чином.

Козеріг

Самостійно зараз краще не діяти, а спиратися на колектив однодумців. Саме в групі ваша сила і підтримка, ви в кооперації зараз можете набагато більше, ніж якщо б працювали самі по собі.

Водолій

Цей січень нічим особливим не відрізнятиметься від інших таких же січнів – день йде за днем, ви трохи працюєте і багато відпочиваєте, зустрічаєтеся з родичами і друзями і взагалі все дуже рівно, стабільно і звично.

Риби

Ви більше відпочиваєте і байдикуєте, ніж працюєте, тому ні про яку кар'єру зараз мова не йде. До того ж, і гроші вам зараз платять так само, як ви і працюєте, тобто з небажанням і через раз. Загалом, ви робите вигляд, що працюєте, а керівництво роблять вигляд, що платить.

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