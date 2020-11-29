Прогноз для України на тиждень: тарологиня попередила про напружену ситуацію

Тиждень із 30 листопада до 6 грудня видасться напруженим для України. Економіка стоятиме на місці, а політики робитимуть видимість діяльності. Українці в ці дні захочуть "впасти на дно".

Прогнозистка й тарологиня Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз для України з 30 листопада по 6 грудня.

Суспільство

Здебільшого – відчуття програшу, хочеться впасти на дно, сховатися, відлежатися, забутися, запити. Не рятує навіть родина, що не дає відчуття захищеності, а може навіть посилювати тривогу й збільшувати напруження.

Політика

Усе, що відбувається і на що спрямовано дії політиків, сьогодні не досягає поставлених цілей. Така собі робота вхолосту, аби була видимість, що щось відбувається. Також можемо побачити вияви деспотизму, коли хтось згори грюкає кулаком і прикручує гайки, бо не знає інших методів впливу.

Економіка

Нічого нового – майже всі процеси стоять, не в змозі зрушити з місця. А все, що можна, крадуть і обдурюють, тішачи власне еґо й набиваючи кишені. Із позитиву – кілька з цих оборудок набувають розголосу, але жодних юридичних наслідків немає, тож хитромудрим крадіям нічого не загрожує.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соломка дала прогноз на тиждень із 30 листопада по 6 грудня для всіх знаків зодіаку за картами Таро. За її словами, фінансові надходження чекають Скорпіонів і Водоліїв, Близнюків і Левів – успіхи в роботі. Рибам радять провести час із сім'єю.

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