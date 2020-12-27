Прогноз для України на тиждень: що чекає країну з 28 грудня

Фокус уваги українців почав перемикатися на родинні клопоти та підготовку до новорічних свят, а політиків – на відпуску та розваги. Економічні процеси у країні у цей час стоять на місці.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз для України на тиждень з 28 грудня до 3 січня.

Суспільство

Фокус уваги людей переключився на внутрішньо родинні питання, на підготовку до свят, оскільки потрібно відпрацювати установку про те "як зустрінеш новий рік, так його і проведеш". Тому більшість зайняті звичними хатніми та сімейними клопотами, залишивши всі інші проблеми, у тому числі суспільні, на потім.

Політика

Все, що нині турбує політикум, то це питання відпочинку. Багато хто перебуватиме в дорозі, вирушатиме у подорожі у теплі краї, чи навпаки – до зимових розваг, і, згадавши дитинство, почуватиметься зовсім непогано. Про виконання своїх обовязків та про різні робочі моменти нині не йтиметься взагалі.

Економіка

Все покрито туманом і невідомо що відбувається, до широкого загалу доходять лише обривчасті відомості про брак коштів, про велику діру у бюджеті і про те, що не відпочивати і веселитися потрібно, а вживати термінових заходів.

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