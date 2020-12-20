Прогноз для України на тиждень: що чекає країну з 21 грудня

З 21 грудня в Україні може дещо покращитися економічний стан – заради цього управлінці ухвалюватимуть різкі та рішучі рішення. Настрої серед українців будут піднесеними, а тривога зменшуватиметься.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз за картами Таро для України на тиждень 21-27 грудня.

Суспільство

У повітрі відчувається піднесення, панують добрі та світлі почуття, всі турбуються одне про одного, виявляють турботу і діляться останнім. Певним чином зменшується тривога, фокус уваги перемикається із зовнішнього на внутрішнє життя, на родину.

Політика

Активізується теми згуртованості та клановості, можна сказати сімейності та кумівства. У політичній сфері також може дещо все пом’якшитися та обійдеться без звичного чублення. Таке враження, що на час зимових свят оголосили перемир'я навіть затяті супротивники.

Економіка

Будуть зроблені досить гучні заяви про рішучість дій та про заходи, завдяки яким вирішують складні питання з фінансуванням. Утім, рішення можуть бути ухвалені теж досить різкі та рішучі. На певний час це може вирівняти ситуацію і зменшити напругу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соломка дала прогноз на 21-27 грудня для всіх знаків за картами Таро. Тиждень виявиться успішним для Близнюків, Левів і Дів: можуть відкритися нові можливості й наблизяться поставлені цілі. Стрільців чекають кардинальні зміни, а Козерогів – романтичні пригоди.