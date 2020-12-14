Прогноз для України на тиждень: що чекає країну з 14 грудня

Тиждень з 14 по 20 грудня буде спокійним для України. Хоч економіка продовжить руйнуватися, але українці залишатимуться врівноваженими – суспільство буде зосередженим на підготовці до свят та вирішенні власних проблем. Деякі ж політики, зі свого боку, уже пішли у відпустки та зупинили усі процеси у країні.

Прогнозистка і тарологиня Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз для України за картами Таро на тиждень 14-20 грудня.

Суспільство

Наближення свят накладає свій відбиток на настрої у суспільстві, яке стає більш спокійним і зосередженим на вирішенні власних проблем. Гострі питання, хоч і піднімаються, але пом'якшуються, бо люди стають добрішими і врівноваженішими.

Політика

Здається, політики вирішили зробити собі свято і вже починають гуртуватися на корпоративи та роз'їжджаються хто куди. Ніхто вже не працює, усі пішли у відпустки, усі процеси стоять, бо свята ж попереду. То давайте вже після свят...

Економіка

Ситуація наближається до розв'язки, яка мало кому сподобається, бо все продовжує руйнуватися. Свято цього року обіцяє бути зі сльозами на очах, бо незрозуміло, як виплутатися з цієї ситуації. Закордон грошей не дає, а своїх катма.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соломка дала загальний прогноз за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 2021 рік. За її словами, рік обіцяє багатьом знакам зодіаку справжній прорив.