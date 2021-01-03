Прогноз для України на тиждень: що чекає країну після Нового року

Тиждень з 4 січня буде для українців бурхливим – усі відзначатимуть новорічні свята, через що кількіть нових хворих на коронавірус може зрости. На політичні справи посадовці не зважатимуть, а економіка країни стоятиме на місці.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз для України на тиждень з 4 по 10 січня.

Суспільство. Усі святкують, аж гай гуде, і ні про яку роботу не йдеться. Так враження, що люди зірвалися з привязі і вирішили наостанок відтягнутися по повній. Воно, звичайно, весело так святкувати, але збільшується кількість людей у лікарнях, і не лише через коронавірус, а й через занадто бурхливе святкування.

Політика. "Хлопці п'яні, коні запряжені" – ось головний лейтмотив політичної ситуації, бо чомусь саме цього року нікому немає жодного діла до якихось там справ, а хочеться забутися. І на це не шкодується ані часу, ані грошей.

Економіка. Період може бути досить важким, коли допомоги немає звідки очікувати, не можна розраховувати на сторонню допомогу, у тому числі на виплати, навіть гарантовані. Тож доводиться самим вирішувати усі економічні та фінансові питання.

Нагадаємо: раніше Соломка дала загальний прогноз для України на 2021 рік. За її словами, фінансові проблеми штовхатимуть українців до протестів, які можуть призвести до розпуску Ради, зміні уряду або нових виборів. Економічна і політична системи можуть відчути суттєві трансформації.

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