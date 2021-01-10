Прогноз для України на тиждень: карантин можуть змінити, а хтось з політиків - піти у відставку

З 11 січня в Україні можуть запровадити обмежені заходи економії. У цей період хтось із політичних діячів навіть може позбутися повноважень.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз для України на тиждень з 11 по 17 січня.

Суспільство

Народ ще поки догулює. Причому, гульня може бути досить бурхливою та тривалою, так ніби всі раптом вирішили – будь-що буде! – і вдарили лихом об землю. Зрештою, на те вони і свята, щоб перезавантажитися і набратися сил.

Політика

Звучать рішучі заяви про не зовсім приємні заходи, можливо пов'язані з карантином, чи з іншими певними обмеженнями. Але нас переконуватимуть, що все це необхідно. Також можливі певні зміни біля керма – хтось з політичних фігур піде.

Економіка

Можуть бути запроваджені досить жорсткі заходи економії – з одного боку, і додатковий тиск – з іншого, бо не буде інших способів десь взяти гроші. Щоправда, є чималі сумніви у тому, що це все хоч якось допоможе.

Нагадаємо: раніше Соломка дала загальний прогноз для України на 2021 рік. За її словами, фінансові проблеми штовхатимуть українців до протестів, які можуть призвести до розпуску Ради, зміні уряду або нових виборів. Економічна і політична системи можуть відчути суттєві трансформації.

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