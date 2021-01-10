Прогноз для України на тиждень: карантин можуть змінити, а хтось з політиків - піти у відставку

З 11 січня в Україні можуть запровадити обмежені заходи економії. У цей період хтось із політичних діячів навіть може позбутися повноважень.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз для України на тиждень з 11 по 17 січня.

Суспільство

Народ ще поки догулює. Причому, гульня може бути досить бурхливою та тривалою, так ніби всі раптом вирішили – будь-що буде! – і вдарили лихом об землю. Зрештою, на те вони і свята, щоб перезавантажитися і набратися сил.

Політика

Звучать рішучі заяви про не зовсім приємні заходи, можливо пов'язані з карантином, чи з іншими певними обмеженнями. Але нас переконуватимуть, що все це необхідно. Також можливі певні зміни біля керма – хтось з політичних фігур піде.

Економіка

Можуть бути запроваджені досить жорсткі заходи економії – з одного боку, і додатковий тиск – з іншого, бо не буде інших способів десь взяти гроші. Щоправда, є чималі сумніви у тому, що це все хоч якось допоможе.

Нагадаємо: раніше Соломка дала загальний прогноз для України на 2021 рік. За її словами, фінансові проблеми штовхатимуть українців до протестів, які можуть призвести до розпуску Ради, зміні уряду або нових виборів. Економічна і політична системи можуть відчути суттєві трансформації.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Соломка дала прогноз здоров'я для всіх знаків на 2021 рік. Вона порадила Ракам зміцнити спину, а Левам – правильно харчуватися.

Також тарологиня розповіла, що 2021 року у багатьох знаків зодіаку вируватиме особисте життя – Водолії можуть почати нові стосунки, а Близнюки – знайти справжнє кохання.

Соломка дала загальний прогноз по картах Таро для всього "зодіаку" на 2021-й. За її словами, рік обіцяє багатьом знакам справжній прорив.

Згідно з прогнозом тарологині, 2021 рік виявиться для Близнюків досить активним і насиченим. Всіх представників знака чекають зміни і виклики.

Разом з тим, Овнів у 2021-му, за словами Соломки, очікують не тільки фінансові труднощі, а й розчарування.

Для Дів 2021-й стане періодом навчання, освоєння нових професій і прибутку, а у Львів рік повинен пройти в постановленні завдань, плануванні та роботі.

Головне, що треба запам'ятати Терезам, – 2021 року необхідно берегти гроші, оскільки з ними можуть виникати складнощі, наголосила Соломка.

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