Прогноз для України на січень: грошей в країні стане ще менше

Попри новорічні свята, у січні загальний настрій українців не буде піднесеним – грошей меншатиме та може стати відомо про корупційні оборудки політиків. Вони зі свого боку ділитимуть між собою вплив, зокрема й на грошові потоки. Можлива також поява нових очільників фінансових відомств.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз на січень 2021 року для України.

Суспільство. Незважаючи на те, що нині у нас чимало свят і настрій має бути піднесеним, та ще й громадяни зайняті суто родинними справами, загальне тло січня – дещо сумнувате. Бо у людей грошей меншає, а тут ще й назовні виходять деякі подробиці про життя та корупційні оборудки тих, хто біля влади.

Політика. Посилюється внутрішня боротьба між різними угрупуваннями, у тому числі за бюджетні потоки, за вплив на незрілі уми громадян і за місцем біля трону. Деякі розборки можуть бути досить жорсткими, і ми дізнаємося про них хіба що завдяки зливу компромату.

Економіка. Можлива поява нових очільників економічного блоку уряду чи якихось фінансових загальнодержавних структур. Втім, грошей у нас більше не стає, зате збільшується навантаження через збільшення комунальних тарифів, підняття цін на продукти, транспорт. Податки та штрафи також можуть збільшитися.

Нагадаємо: раніше Соломка дала загальний прогноз для України на 2021 рік. За її словами, фінансові проблеми штовхатимуть українців до протестів, які можуть призвести до розпуску Ради, зміні уряду або нових виборів. Економічна і політична системи можуть відчути суттєві трансформації.

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