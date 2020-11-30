Астропрогноз для України на грудень: можливі перестановки в Кабміні та перезавантаження влади

У грудні Україну чекає складний період – економічні процеси руйнуватимуться, ціни зростатимуть, а в Кабінеті міністрів можливі перестановки, аж до відставки усього його складу. Крім того, може початися перезавантаження влади.

Прогнозистка й тарологиня Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз для України на грудень 2020 року.

Суспільство

На нас очікує досить складний період із бажанням заховатися кудись від усього цього, бодай до весни впасти у сплячку. Більшість цього грудня відчує, що таке депресія, переживуть зневіру, втрату сил і віри в людей і краще майбутнє.

Політика

Буде намагання все переграти й розпочати спочатку, тобто можлива відставка Кабміну або принаймні заміна кількох ключових фігур. А ще може початися рух до позачергових виборів і взагалі повного перезавантаження влади.

Економіка

Усе летить казна-куди, усі економічні процеси руйнуються, дедалі ближче маячить примара дефолту. Ціни зростають, а грошей більше не стає, ще й підприємства закриваються. І вже складно буде щось зробити, своїх грошей катма, а міжнародні донори вже нічого не дають.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соломка розповіла, що 2021 року в багатьох знаків зодіаку буде вирувати особисте життя – Водолії можуть почати нові стосунки, Близнюки – знайти справжнє кохання, а ось Скорпіонам радять перевірити почуття свого обранця.