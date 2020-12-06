Прогноз для України тиждень: що чекає країну з 7 грудня

Тиждень з 7 до 12 грудня принесе Україні нові випробування: економічна система продовжить руйнуватися, тому громадяни будуть вимушені більше економити та заощаджувати. Крім того, посадовці можуть ввести нові "принизливі" норми для українців. Наприклад, не збиратися більше трьох.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз для України на тиждень.

Суспільство

Вмикаються механізми самозбереження, люди починають менше рухатись, менше витрачати, ощадливо ставитися до всіх своїх наявних ресурсів. Але дедалі більше фіксується випадків нечесності та різних способів відняття грошей, обману, шахрайства, пограбувань тощо.

Політика

Поїзд мчить на всіх парах у невідомість, але гальма, тобто закони і здоровий глузд, вже відмовляють. Що попереду – невідомо: чи стіна, чи глухий кут, чи океан, чи прірва. А більшість політиків готуються до перезавантаження і планують вже собі нове життя.

Економіка

Триває руйнування економічної системи, але ніхто не може нічого зробити, бо фахівців не слухають, а горлохвати в тому не розбираються. Нині можемо побачити чи відчути на собі якісь принизливі норми чи правила, ну щось за прикладом більше трьох не збиратись, більше тисячі не витрачати, більше ста доларів не купувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соломка дала прогноз здоров'я на грудень для всіх знаків. Вона порадила Тельцям стежити за кишковим трактом, Левам зайнятися фізичними навантаженнями, а Водоліям – звернути увагу на свій емоційний стан.

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