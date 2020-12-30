Прогноз для України на 2021 рік: тарологиня попередила про новий Майдан і зміну влади

2021 рік видасться для України не менш складним, ніж 2020. Головний посил наступного року – тяжка праця без сну та перепочинку. Фінансові проблеми штовхатимуть українців до протестів, що можуть призвести до розпуску Ради, зміни уряду чи нових виборів. Економічна та політична системи можуть зазнати суттєвих трансформацій.

Докладним прогнозом для України на 2021 рік ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилися тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка. Вона розповіла, є ризик того, що більшість громадян впадуть в апатію, однак, за її словами, серед українців достатньо активних та небайдужих людей, які не згодні на роль мовчазних статистів.

Суспільство. Звичайно, більшість перейматиметься питаннями власного добробуту, зароблянням грошей та забезпечення родин, але це не означає, що всі будуть задоволені. Хвилювань та протестів не уникнути, особливо у першій половині року, і вони можуть призвести і до перезавантаженя влади, нових виборів, зміни уряду тощо.

Політика. З огляду на ймовірні протести, багато хто з політиків займе вичікувальну позицію. А потім, залежно від того, хто отримає перемогу, і з'явиться на публіці, буде налагоджувати контакти, прагнути примирення. Цього року для політиків буде головним не слава та гроші, а виживання, тому надзвичайно важливим буде правильний вибір політичного табору чи напряму, до якого варто пристати. І ми можемо побачити неймовірні кульбіти та колаборації між відомими особами, партіями та рухами.

Економіка. Цьогоріч економічна система, разом із політичною, може зазнати суттєвих трансформацій. У нас є чималі внутрішні резерви, які можна задіяти, якщо змінити певну систему та подивитися на ті труднощі, що виникають, з іншого погляду, змістивши фокус уваги на зовсім інші аспекти. Приміром, прибрати чималу армію цілком працездатних утриманців, на які йдуть чималі кошти.

Міжнародні справи. Є сумніви щодо нас, різні міжнародні інституції вагаються – чи варта нині Україна того, щоб з нею зв'язатися, чи краще почекати більш слушного часу. Словом, ніхто не спішить допомагати, грошей не дають і в пісочницю спільну не запрошують.

Що чекає Україну 2021 року

Січень. Народ мовчить, знерухомлений черговим карантином. Фінансова ситуація не покращується, навпаки, можемо ще більше влізти у борги, а між тим політики пропонують якісь свої способи вирішення економічних проблем, які пов'язані з малим бізнесом чи з пересічними громадянами. Тож можуть ще щось придумати чи то з податками, чи то зі штрафами, що ще більше закрутить гайки.

Лютий. А от уже і люди заявляють про те, що нинішня ситуація уже не може так тривати, і про те, хто насправді господар у домі, і що єдиним джерелом влади є народ. І це настільки переконливо, що політики можуть дещо обмежити свої апетити і навіть показово відмовитися від якихось благ чи прав. Економічна система може зазнати змін чи якихось перетурбацій.

Березень. Тривають протести, причому досить бурхливі та невпинні, вимагаючи змін, передовсім, у політичній системі. Тож цілком ймовірний розпуск ВР, зміна уряду чи ще якісь системні зміни у політичних структурах. А економічні якісь закони пом'якшуються і стають більш людяними.

Квітень. Суспільство вже настільки активізувалося, що людей не спинити – вони не бачать ні перепон, ні обмежень, йдуть напролом. Вибори або буде призначено, або уже і відбудуться, оскільки політична система зазнає перезавантаження. А фінанси все так же співають романси – грошей зайвих немає, оскільки економічна система не працює.

Травень. Безгрошів'я надто сильно може датися взнаки і у людей активізується інтерес до землі, городів, дач та вирощування собі харчів. Викриваються старі схеми та корупційні оборудки, від яких волосся стає дибки. Економікою опікуються вже нові люди і це явно йде їй і країні на користь, але ще все не настільки вирівнялося, щоб одразу все запрацювало.

Червень. Громадяни святкують свою перемогу та будують плани на майбутнє, адже багатьом здаватиметься, що вони досягли своїх цілей. Політики починають розштовхувати одне одного ліктями, намагатися зайняти найкращі позиції та здобути більше популярності, а ще відбиватися від звинувачень.

Липень. І поки народ здебільшого розслабляється і відпочиває, можемо побачити чергові пропозиції політиків та нові закони, що вони готують, незважаючи на літо та відпустки. Будуть намагання вирішити усі економічні проблеми з одного наскоку, всі разом, щоб не розтягувати задоволення на довгі місяці. Але це щось зовсім нереальне, бо так не буває.

Серпень. Дуже приємний місяць, коли суспільство почуватиметься цілком щасливим і позитивно налаштованим, коли у людей запитуватимуть порад і всіляко заохочуватимуть активність. Коли виділятимуться кошти на підтримку людей і на різні колективні заходи. Втім, нічого дивного, бо Україна святкує 30 років з дня народження.

Вересень. Люди цілком задоволені усім, що відбувається, посилено працюють, і всім всього вистачає. Потроху формується бюджет и зараз всі доходи та витрати досить чітко прописуються та враховуються. Складається враження, що за питання планування взялися досить потужні фахівці, які намагаються все ретельно прорахувати.

Жовтень. Політики дуже щедрі – так і розкидаються грошима, багато обіцяють, та й у бюджеті передбачають усім шалені блага. Але може до того і йдеться, бо економіка працює досить потужно, і це не може не тішити.

Листопад. У людей чомусь бракуватиме грошей, та й самопочуття якось не дуже позитивне. Може то вплив осінньої хандри, а може якихось сторонніх чинників. Тішить те, що економіка працює, плюс ще маємо якісь додаткові сторонні вливання.

Грудень. Народ нарешті заспокоюється, бо вважає всі процеси, що відбуваються, цілком справедливими, до того ж, можуть активізуватися антикорупційна діяльність і це теж потішить товариство. Та й політики принишкли і зайвий раз не намагаються заявити про себе, чогось вичікують. Фінансові оборудки дещо пригальмовуються.

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