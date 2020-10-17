Зі сторінок світової преси не зникають меми про "страшний 2020 рік". Чого нам ще чекати? Двійки в цифрі року і початок катастрофічних подій з коронавірусом в другому місяці року, лютому – це не випадково? – запитують люди.

Почнемо з затемнень. У стародавніх культур Новий рік співпадав із зимовим сонцестоянням, тому роком вважався проміжок між двома зимовими солнцестояниями – з 22 грудня по 21 грудня. У цей проміжок 2020 року потрапило сім сонячних і місячних затемнень і п'ятнадцять серединних точок між ними, в сумі – 22 трансформаційні точки в часі, що викликають зміни.

І це, не рахуючи "нумерологічних" трансформаційних точок, "дзеркальних" дат і дат, що містять в собі п'ять "двійок". А також найпотужніших тотемів року з різних культур нашої планети - Слон, Сокіл, Щур тощо.

Все це робить рік абсолютно непередбачуваним. Велике число експертів так і не змогли зробити прогнози подій на рік і передбачити те, що сталося.

Подій було дійсно багато. Коронакриза, степові пожежі, в тому числі і в зоні відчуження ЧАЕС, три квітневих землетруси в Карпатах, сейсмічні відгомони яких дійшли навіть до Києва, падіння світової економіки, загострення локальних конфліктів, вибух в Бейруті, масові протести, посухи, повені, в окремих регіонах голод, нашестя сарани, екстремальне танення льодовиків. І ще незрозуміло, що станеться далі.

Однак прогнози такі. Всі ці катастрофи несподівано почалися все ж не в лютому, а на початку березня 2020 року. І продовжаться не до 1 січня 2021 року, як багато хто вважає, а до 10 березня 2021 року. Уже в кінці березня прискорена трансформація завершиться. Виниклі в 2020 році проблеми відступлять в минуле.

Але відомий нам світ стане зовсім іншим. Старий, знайомий світ, поступиться місцем новому, незнайомому і незвіданому. Нова епоха наближається і, згідно з давніми пророцтвами, повинна вступити в свої права після 2024 року.

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