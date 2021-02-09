Привернути кохання в День Валентина: три прості ритуали

На День святого Валентина можна провести ритуали, які допоможуть привернути кохання і гармонізувати стосунки в парі.

Своїми авторськими ритуалами з OBOZREVATEL поділилася астрологиня Ефа Форіна. "Це не привороти. Це ритуали, які використовують для гармонізації поточного стану і залучення в життя тієї людини, яка, так би мовити, йде за долею", – уточнила вона.

Ефа Форіна розповіла про три ритуали. Для першого знадобляться стрічки і дерево.

"Якщо дівчина не заміжня і ніяк не може вийти заміж, а заміж дуже хочеться, треба взяти дві стрічки, червону і синю, довжиною по 2 метри. Зв'язати їх і сплести косою. Наприкінці зав'язати вузлика. Потім ідемо до дерева. Якщо ритуал робить дівчина, то вона йде до чоловічого дерева, а якщо чоловік, то до жіночого", – пояснила вона.

За словами астрологині, дуже важливо, щоб дерево мало здоровий вигляд, щоб на ньому не було явних вад. "Вибираємо гілку і зав'язуємо на два вузли цю стрічку. І йдемо додому. Цим самим ми притягнемо свого судженого або суджену в своє життя. Зазвичай ритуал спрацьовує протягом 6 місяців – у життя людини приходить її пара".

Для другого ритуалу знадобиться лавровий лист. "Можна взяти два лаврові листки, не поламані, хороші, цілі. На одному написати своє ім'я, а на іншому намалювати два кільця, як вони зображуються на весільних листівках – один перстень перекриває інший".

"Складаємо листочки написаним і намальованим усередину й акуратно перемотуємо червоною і синьою ниткою, попередньо скрученою. Робимо 8 витків і зав'язуємо. Носимо із собою до 28 лютого, а 28 лютого спалюємо на вулиці, попіл розвіюємо. Такий ритуал також добре притягує судженого в життя людини. Його можуть робити як жінки, так і чоловіки", – розповіла Ефа Форіна.

Для третього ритуалу знадобиться фломастер. "На лівому зап'ясті пишемо червоним фломастером ім'я своєї коханої людини – чоловіка або передбачуваного нареченого. Зверху малюємо знак нескінченності, а над ним – число 2. Якщо ви чоловік, все те ж саме робимо на правому зап'ясті", – пояснила вона.

"Такий ритуал вносить гармонізацію між парою. Наприклад, якщо чоловік і дружина сваряться, ритуал посилить їхній потяг один до одного. Якщо це хлопець і дівчина, які довго зустрічаються, але ніяк не одружуються, то такий ритуал підштовхне їх до створення сім'ї", – розповіла астрологиня.

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