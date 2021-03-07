Щоб побудувати астрологічну карту для конкретної людини, потрібно знати географічні координати місця її народження і точний час її появи на світ. При цьому астрологу необхідно врахувати поправку на літній або декретний час, який міг діяти в день, місяць і рік народження людини.

Україна належить до другого часового поясу (кожен пояс включає 15 градусів по довготі, Київ знаходиться на 30-му градусі довготи). Наш поясний час становить +2 години до нульового часу за Гринвічем. Значить, зимовий час – це наш реальний поясний час.

Але якщо згадати, що 12:00 години – це середина доби (полудень), то виходить, до 12:00 ми повинні вже прожити активну половину дня. Насправді ж багато хто до полудня тільки остаточно прокидається...

Те ж стосується роботи установ і організацій: до полудня вони встигають попрацювати максимум три години, а повинні – половину робочого часу: чотири або чотири з половиною години з урахуванням обідньої перерви. Ось і виходить, що ми просто пізно включаємось в трудову діяльність.

Вся наша інфраструктура, підприємства і організації повинні починати працювати з 7:30 – 8:00 ранку. Щоб завершити робочий день о 16.00 – 16:30, як це і відбувається в багатьох країнах світу. Але не у нас...

Тому, залишаючи зимовий час в якості постійного, треба ще б привести у відповідність режим роботи всієї нашої інфраструктури і підприємств. Щоб ми могли раніше прокидатися і раніше лягати спати, що є більш продуктивним, раціональним і здоровим, ніж пізні підйоми і робота до самого вечора.

Але навряд чи така реорганізація відбудеться в нашій країні. А значить, ми так і будемо прокидатися до полудня, а лягати спати за північ...