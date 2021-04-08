Коротко про основні астрологічні тенденції гороскопу України на найближчий час.

1. Повномасштабної війни з РФ НЕ БУДЕ.

2. Повернення Донбасу – дуже тривалий процес. Він не завершиться ще багато років.

3. Переломний момент в гібридній війні з РФ настане тільки після 2025 року.

4. Нагнітання військової істерії вигідно владі. І нашій владі, і Путіну, і Байдену. Піддаватися цій істерії не можна, військовим шляхом Донбас ми не повернемо.

5. Позитивних змін в економічному становищі України не відбудеться найближчим часом. Взагалі жодних вказівок в прогнозі на економічне зростання. Замість цього є вказівки на фінансові проблеми.

6. У 2019 році влада в Україні не змінилася. Влада в нашій країні як і раніше в руках олігархів. Раніше 2024 року в гороскопі України немає показників для зміни системи.

7. Але і після 2024 року процвітання не розпочнеться. Ще багато років триватиме процес ідеологічної трансформації нації, без якого неможливі глобальні зміни. А поки трохи гірше, трохи краще – великої ролі не грає. Інші прізвища у владі, нові закони, скасування старих указів – все це не впливає на загальну картину життя. Картина ця, як і раніше, гнітюча. Поки що ніяких змін.

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