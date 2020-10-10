Падаючі зірки виконають бажання: астролог назвав спосіб

Метеорні потоки Драконіди і Оріоніди, які можна бачити в небі неозброєним оком протягом усього жовтня, можуть сприяти виконанню бажань.

Про це OBOZREVATEL розповів астролог, нумеролог Ігор Мехеда. "Згідно з повір'ями і легендами, якщо бачиш падаючу зірку і загадаєш бажання, воно здійсниться", – сказав він.

Як пояснив астролог, йдеться про метеорні потоки в сузір'ях Дракона і Оріона. У нічному небі можна побачити від 10 до 150 метеорів на годину.

Ігор Мехеда пояснив, який ефект мають метеори. "Згоряння метеорів породжує електромагнітний імпульс, вважають вчені. Крім того, відбувається випромінювання й інших типів енергії, поки ще не відкритих людством. Думка людини – це також електромагнітний імпульс".

Він розповів, на чому грунтується ефект здійснення мрій під час спостереження "падаючих зірок". "У випадку резонансу між цими двома імпульсами думкоформа може посилитися і втілитися в реальності. Крім того, не виключені і інші форми взаємодії між ще не відкритими енергіями, випромінюваними як метеором, так і людиною", – зауважив астролог.

Ігор Мехеда запропонував три варіанти загадування бажання. Перший – "просто спостерігати зоряний дощ, намагаючись в мовчанні насолодиться гарним видовищем. Це збільшує енергетичний потенціал людини".

Другий – "подумки промовляти про себе бажання при вигляді "падаючої зірки". Третій буде сприяти успіху в торгівлі і в підприємництві. Для цього необхідно, дивлячись в небо, вимовити: "Як зірок, що летять, на небі багато, так і покупців у мене багато" , "Як зірок, що летять, на небі багато, так і грошиків у мене багато".

"Цей третій метод, як вважається, діє весь рік, але особливо ефективний при спостереженні метеорних потоків в січні", – уточнив астролог.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ігор Мехеда пояснив, як слід загадувати бажання в Дні Сили.