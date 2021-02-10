Нумеролог назвав день 12 лютого "воротами в майбутнє"

12 лютого 2021 року з точки зору нумерології буде днем, що "відкриває ворота в майбутнє".

Про це OBOZREVATEL розповів нумеролог Ігор Мехеда. Він запропонував в цей день провести обряд на позитивний розвиток подій.

"Нумерологи вважають, що ця дата нібито є воротами в світ майбутнього. Щоб відкриття цих воріт відбулося в позитив, пропонують наступний обряд", – уточнив він.

За словами нумеролога, обряд складається з двох частин – денного і вечірнього.

"12.02.2021 о 12 годині 2 хвилини можна вголос вимовити: "Мені належить удача, здоров'я, радість, грошовий потік, гармонія". Текст можна доповнити й іншими позитивами".

Увечері того ж дня, о 20 годині 21 хвилині, слід вимовити фразу вголос повторно. "Тоді обидві стулки "нумерологічних воріт в майбутнє" матимуть однаковий позитивний код на довгий час", – пояснив нумеролог.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ігор Мехеда озвучив ритуали на Китайський Новий рік 12 лютого для залучення здоров'я, удачі і добробуту.