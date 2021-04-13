Нестабільність і нетиповість господаря цього року Водолія позначається навіть на погоді! Уже й за тропічним Зодіаком розпочався знак Овна, і за сидеричним Зодіаком (східна астрологія) якраз зараз, в середині квітня, теж розпочинається Овен - знак, який в нашій півкулі пов'язаний з весною і новим циклом життя.

Але справжньої весни і тепла все немає і немає...

Планувати щось цього року аж ніяк неможливо. Як і передбачити, які події можуть чекати на нас за поворотом: Водолій відрізняється непередбачуваністю і раптовістю.

А ще цього року може бути багато розлучень і розставань. Ті пари, у кого в стосунках вже давно є проблеми, саме в цьому році будуть прагнути поставити крапку в своєму спільному житті. Нестабільність у відносинах, бажання вийти за рамки буденного сімейного життя, відчути свободу від шлюбних уз – це теж тенденції Водолія.

І негативний в цьому році Уран (планета Водолія) ніяк не сприяє гармонійному прояву свого знаку.

На жаль, хороших якостей Водолія ми цьогоріч не побачимо... Непередбачуваність, нетиповість, небажання підкорятися правилам, протести і самоуправство – такі основні характеристики 2021 року.

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