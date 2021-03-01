Чотири знаки, яким не пощастить із 1 березня

Не всі знаки зодіаку зустрінуть весну піднесеним настроєм – наприклад, для Овнів тиждень буде пригальмованим, Левам порадили нічого не планувати, а Діви проведуть тиждень у роздумах.
Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка розповіла OBOZREVATEL, яким ще знакам зодіаку не пощастить з 1 березня.
Овен
Весь тиждень ніби якийсь пригальмований, бо як би не хотілося рватися вперед, весь час щось чи хтось гальмує: техніка відмовляє, колеги запізнюються, система ламаються, електрика вимикається.
Лев
Не варто планувати щось навіть на день, не кажучи вже про якісь довготермінові наміри. Бо раптово щось вривається в життя і змінює ці плани, розвертає у зовсім іншому напрямку і змушує вже розглядати інші перспективи.
Діва
Доводиться тихенько сидіти і не проявляти особливо ініціативу, бо немає впевненості у тому, що ви вчиняєте правильно і що вам потрібно проявляти себе саме у вашій сфері. Тому тиждень може бути більше у роздумах, ніж у конкретних справах.
Скорпіон
Це так прикро, коли роботи багато, але вам за неї не платять, вимагають активність, але годі й очікувати якоїсь премії, чи хоча б подяки на словах. От і доводиться шукати інше застосування вашій світлій голові і сміливим ідеям.
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