Найбільше шансів на фінансову удачу відкриється народженим під знаком Близнюків, Терезів, Козерога. При цьому у кожного буде свій "канал" фінансових прибутків. У Близнюків – завдяки їхнім знанням, інформованості, зв'язкам і спілкуванням з далекими краями, у Терезів – завдяки їх майстерності, творчим робам, креативності та управлінського бачення, у Козерогів – як результат досвіду, а також минулорічних дій, пошуків і досягнень.

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Волну финансового всплеска имеют шанс поймать рожденные под знаком Овна, Стрельца и Девы. Главное – не сидеть сложа руки, а целенаправленно работать в желаемом направлении, и Фортуна даст ключи удачи.

Рыбы будут весьма активны, напористы и удачливы в финансах в период с мая по июль. При этом будут не только усердно зарабатывать деньги, а также не менее усердно их тратить. Рыбам не стоит забывать, что разумность - главное качество финансовой стабильности.

Тельцам увеличение дохода обеспечит не только работа, но и возможность карьерного роста.

Ракам весною и летом Судьба будет с легкостью пополнять кошельки и бумажники. причем это будут не только кровно заработанные деньги: вероятны выигрыши, помощь от благотворительных организаций и прочие милые сюрпризы от партнеров и близких.

Водолеев также звезды наградят удачей: одних ждет повышение по службе, другим представится шанс перейти на более высокооплачиваемую работу.

Весь 2021 год в общем своем характере отличается большей стабильностью и открытостью, более широкими возможностями и перспективами для финансового роста, чем прошедший 2020 год. Поэтому те, кто держит руку на пульсе времени, а также кто проявит трудолюбие, упорство и силу характера, получит достойное вознаграждение от Хозяина года Белого Быка.