На Україну чекають сенсаційні викриття: астропрогноз на тиждень

Протягом тижня із 29 березня на Україну можуть очікувати гучні сенсаційні викриття та гостра критика політиків. Водночас у бюджеті країни стане більше грошей – виплати отримають усі, кому належить.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз для України на 29 березня – 4 квітня.

Суспільство

Людей дезорієнтують – бомбардують різними суперечливими повідомленнями та інформацією, яка збиває з пантелику. Тож важко зрозуміти, що насправді відбувається, що робити і куди бігти.

Політика

Триває колотнеча, боротьба за місце під сонцем і біля годівниці, лунають полум'яні промови, із гострою критикою та сенсаційними викриттями. Можливо, почнуться розмови щодо якихось обмежень у пересуванні.

Економіка

У бюджеті невідомо звідки таки з'являються гроші і все починає працювати як слвд, як добре налаштований механізм – чітко і точно. Тобто відбуваються виплати усім, кому належить, але без фанатизму і премій.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Соломка дала прогноз здоров'я для всіх знаків на 2021 рік. Вона порадила Ракам зміцнити спину, а Левам – правильно харчуватися.

Також тарологиня розповіла, що 2021 року в багатьох знаків зодіаку вируватиме особисте життя: Водолії можуть почати нові стосунки, а Близнюки – знайти справжнє кохання.

Соломка дала загальний прогноз за картами Таро для всього зодіаку на 2021-й. За її словами, рік обіцяє багатьом знакам справжній прорив.

Згідно з прогнозом тарологині, цей рік виявиться для Близнюків досить активним і насиченим. Усіх представників знаку чекають зміни і виклики.

Водночас Овнів у поточному році, за словами Соломки, очікують не тільки фінансові труднощі, а й розчарування.

Для Дів 2021-й стане періодом навчання, освоєння нових професій і прибутку, а у Левів рік має пройти в постановці завдань, плануванні та роботі.

Головне, що треба запам'ятати Терезам, – 2021 року необхідно берегти гроші, оскільки з ними можуть виникати труднощі, наголосила Соломка.

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