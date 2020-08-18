На Спаса 19 серпня можна виконати бажання і отримати захист – астролог

19 серпня 2020 року можна провести обряди на виконання бажань і отримання допомоги Вищих Сил.

Про це OBOZREVATEL розповів астролог, нумеролог Ігор Мехеда. "Три релігії вважають цей день священним. Його сенс – захист людей Вищими Силами. Вважається, що в цей день небо відкрите, і можна просити будь-який захист", – пояснив він.

Так, 19 серпня православні християни відзначають Преображення, прихильники ведичної віри – день Богів Спасів. В індуїзмі цей день також святковий.

Ігор Мехеда розповів про ритуали, які можна виконати 19 серпня.

Оскільки в цей день на небі можна спостерігати три метеорних потоки, "що відсилає нас до ідеї Трійці", "можна провести обряд на зняття всього негативу". "Необхідно взяти воду з трьох джерел, влити її в одну посудину і випити. Для посилення троїчности це можна зробити 19 числа о 19 годині 19 хвилин", – порекомендував він.

Оскільки 19 серпня 2020 року збігається з молодиком, а Місяць буде перебувати в знаку родючості – Діви, можна провести обряд загадування бажань зі зверненням до Матері-землі. Для нього буде потрібний невеликий кошик, яблука, мед і виноград. Цей "подарунок" силам природи слід залишити в лісі або пустити по річці.

Одночасно слід загадати бажання, подумки звертаючись до них: "Я дарую силам природи подарунок, а натомість прошу для себе це, це і це", – пояснив астролог.

За його словами, проводити обряди можна весь день 19 серпня, ніч на 20 серпня і ранок 20 серпня. "Якщо зробити вранці в четвер, все одно буде працювати", – підкреслив Ігор Мехеда.

Як писав OBOZREVATEL, раніше він повідомив про те, що дата 8 серпня 2020 року символізує "врата між світами". В цей день кожен отримав можливість змінити долю.