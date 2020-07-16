На молодика 20 липня думайте про гарне: астролог дав пораду

У день молодика 20 липня 2020 року рекомендується проводити будь-які процедури для очищення і практикувати позитивне мислення.

Про це OBOZREVATEL розповів астролог, нумеролог Ігор Мехеда. "Молодик 20 липня обіцяє бути незвичайним і сприятливим", – сказав він.

Як пояснив астролог, два затемнення, які відбулися раніше – 21 червня і 5 липня – додавали в місячні ритми непередбачуваності і сильного трансформаційного впливу. "Але 20 червня трансформаційний вплив завершується – починається новий місячний цикл", – сказав він.

Ігор Мехеда порекомендував 20 липня провести будь-які очисні процедури – "обмивання, голодування, пости, молитви".

Він також пояснив, чому в цей день вкрай важливо мислити позитивно. "Вважається, що на молодика енергія місяця дуже потужна, але прихована, вона готується до народження. Тому дуже важливо цього дня мати позитивне мислення – щоб позитив втілився в життя протягом нового місячного місяця, що починається".

За словами астролога, 20 липня можна провести і грошовий обряд. Для нього знадобиться "грошовий магніт" – ритуальна купюра. Її необхідно постійно тримати в гаманці і показувати місяцю тричі, протягом 5 хвилин: на молодика, на повний місяць і на зростаючий місяць. "При цьому промовляють: "Це грошик, але збираються багато-багато грошиків".

Ігор Мехеда додав, що молодик 20 липня унікальний тим, що під час нього відбудеться з'єднання висхідного місячного вузла із зіркою Бетельгейзе. "Це означає допомогу Неба при встановленні нових вигідних контактів - як духовних під час медитацій, так і в соціальній та ділової сферах".

"З початку зростання місяця, 21 липня 2020 року, вже можна інтенсивно просувати в життя свої проекти та починання – складуться хороші чинники для їх втілення", – порекомендував астролог.

Як писав OBOZREVATEL, в нічному небі над Україною неозброєним оком можна побачити комету C/2020 F3 (NEOWISE).

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