На Китайський Новий рік можна зробити оберіг на здоров'я, – астрологиня
На Китайський Новий рік 12 лютого можна виготовити оберіг для зміцнення здоров'я.
Про це OBOZREVATEL розповіла астрологиня Ефа Форіна. Вона запропонувала авторський ритуал, для якого знадобляться два нові рушники та 5 мандаринів.
"Варто купити один банний рушник і один маленький, кухонний, невеликий. І п'ять мандаринів. 12 лютого кладемо це все на піднос – спочатку великий рушник, зверху маленький і на верх мандарини. Зверху насипаємо 12 чайних ложок рису і залишаємо на ніч до 13 лютого", – пояснила вона.
Наступного дня, 13 лютого, мандарини необхідно прибрати, рис витрусити на вулиці, а рушники використовувати, коли нездужаєте.
"Коли ви відчуваєте великі емоційні сплески, коли ви відчуваєте, що хтось чинить на вас енергетичний вплив або щось ще, можна вмитися, прийняти душ або ванну і витертися цим рушником", – порадила Ефа Форіна.
"Маленький рушник завжди можна носити із собою, наприклад, на роботу", – додала вона.
Але при цьому кожен набір рушників – суто індивідуальний, ним повинна користуватися тільки одна людина. "Доведеться зробити цей набір для кожного члена сім'ї", – зауважила вона.
"Мандарини потрібно з'їсти. Якщо ви не любите мандарини або у вас на них алергія, ними потрібно пригостити людей, до яких ви гарно ставитеся", – уточнила астрологиня.
Як писав OBOZREVATEL, раніше астролог і нумеролог Ігор Мехеда озвучив поради, як найкраще зустріти рік Білого Металевого Бика, що треба і чого не варто робити 12 лютого.