На Близнюків чекають зміни, а на Скорпіонів – успіх: гороскоп на квітень

У квітні 2021 року на Близнюків чекають великі зміни в діяльності, оточенні й напрямі, Скорпіонам щаститиме практично у всіх сферах, а Левам цей місяць принесе гроші.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала детальний гороскоп для всіх знаків зодіаку на квітень.

Овен

Це буде місяць неспішної, але впевненої роботи, ви нікуди не поспішаєте, просто виконуєте свої функції та обов'язки, яких раптом стало більше. Зате і винагорода не змусить себе чекати. Загалом усе розмірено і позитивно.

Телець

Вам не доведеться відсиджуватися в самоті, на карантині. Навпаки – життя повне спілкування, контактів, спільної роботи і дозвілля, ви створюєте прекрасну дружню атмосферу скрізь, де б не перебували.

Близнюки

Разом із весною у ваше життя приходить оновлення – чи то нова діяльність, чи нова техніка, технології, напрямки, теми, та й люди нові з'являються, які привносять багато усіляких нововведень. Загалом, життя вже не буде колишнім і нудним.

Рак

Це буде місяць сміливості і навіть авантюризму, ви проявляєте кмітливість і обходьте всі перешкоди на вашому шляху, аби досягти поставленої мети. Особливо у вас зараз будуть успішні всі особисті бізнес-проєкти та творчі починання.

Лев

Місяць обіцяє бути фінансово успішним, та й бізнес, якщо він у вас є, особливо сімейний, процвітає і приносить задоволення і гроші. Якщо ж ви працюєте як найманий працівник, то постарайтеся підтримувати хороші відносини в колективі.

Діва

Гроші цього місяця заволодіють вашим розумом надмірно, ви будете занадто від них залежні і схильні навіть до не дуже законних вчинків. Загалом, краще переглянути їх роль у вашому житті і підтримувати загальнолюдські цінності, такі як дружба, вірність і відданість.

Терези

Ви своє життя налаштували таким чарівним чином, що не дуже напружуєтеся, робота виконується, дивіденди отримуєте, і взагалі проводите час так, як вам хочеться – в приємних заняттях, водночас не відчуваючи нестачі ні в чому.

Скорпіон

Ви можете в квітні опинитися справжнісіньким щасливчиком – всі ваші справи йдуть на лад, проблеми самі собою вирішуються, навіть найскладніші ситуації вмить розв'язуються, гроші самі собою з'являються і до вас щосили липнуть.

Стрілець

Ви зараз не надто активні, та й все навколо трохи сповільнилося, так, немов вам дають час на обдумування якихось глобальних речей, на ухвалення важливих рішень, які позначаться на всьому вашому подальшому житті.

Козеріг

Настрій – бойовий, можна навіть сказати войовничий, коли ваш гострий розум і такий же гострий язик вже неможливо заховати, і ви будете з приводом і без приводу критикувати всіх відчайдушно. Але і ви вже не ображайтеся, коли і вас будуть "підбадьорювати" міцним слівцем.

Водолій

Незабаром може все змінитися і в квітні ви відчуєте цей вітер змін, коли вас захоплять нові привабливі ідеї. І ви будете розглядати нові перспективи і напрями – лише б не залишатися в звичному болоті.

Риби

Роботи буде дуже багато, і ви будете постійно завантажені обов'язками, віддаючи своїй діяльності весь час – і робочий, і вільний. Але ви не відчуваєте себе обділеним, оскільки просто настав такий період, який потребуватиме від вас трудоголізму і самовідданості.

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