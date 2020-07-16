Молодик 20 липня: що він принесе знакам Зодіаку

Молодик 20 липня відбудеться о 20:34 за київським часом. Місяць буде знаходитися в зодіакальному знаку Рака. OBOZREVATEL пропонує розклад на оракулі Mystical Kipper на питання про те, що молодик принесе для кожного знака Зодіаку в період до найближчого повного місяця, який випадає на 3 серпня.

Овен – Подорож

Овен – Подорож

Молодик може відкрити для вас нові двері. Він може стати початком шляху – віртуального або реального – до нових берегів. Будьте відкриті до всього нового, будьте готові діяти нешаблонно і не триматися за старе. Новий світ вже на порозі.

Телець – Отримання подарунка

Телець – Отримання подарунка

У найближчі після молодика 2 тижні ви можете отримати те, чого давно і сильно бажали. Але подарунок буде повністю заслуженим – ви доклали чималих зусиль. Крім того, несподівано для самого себе, ви можете опинитися в центрі уваги, і ваше особисте життя стане предметом обговорення. Порада: не поспішайте ділитися своєю радістю з друзями по соцмережах.

Близнюки – Велика честь

Близнюки – Велика честь

Цей період може бути пов'язаний для вас з визнанням заслуг і з просуванням по кар'єрних сходах. Можливо, ваш минулий вчинок буде гідно оцінений, і ваш авторитет в очах оточуючих істотно зросте. Не виключено, що вам буде доручена особлива непроста місія, але ви успішно впораєтеся з нею.

Рак – Його думки

Рак – Його думки

Два тижні після молодика пройдуть під знаком занурення в себе і роздумів. Проблем бути не повинно, обстановка буде абсолютно благополучною. Але вам доведеться прийняти рішення, яке може на 180 градусів розвернути ваше життя і привнести в нього нові грані, про які ви і не підозрювали. Оракул радить ризикнути.

Лев – Робота, заняття

Лев – Робота, заняття

Схоже, що в ці 2 тижні Левам не доведеться розслаблятися і відпочивати. Період буде досить активним, напруженим, але продуктивним. Все, до чого ви докладете сили, пізніше принесе багатий урожай. Порада: не витайте в хмарах, зосередьтеся на поточних завданнях, незважаючи на те, що літні дні налаштовують зовсім на інший лад.

Діва – Хороший джентльмен

Діва – Хороший джентльмен

Ця карта нагадує один з арканів Таро – "Сила". Вона говорить про те, що в період з 20 липня по 3 серпня ви будете господарем своєї долі. Вам вдасться приборкати навіть самих впливових ворогів. Ви знайдете спільну мову з усіма, перш за все, завдяки своєму професіоналізму, авторитету і впевненості в собі.

Терези – Приємний лист

Терези – Приємний лист

Значення цієї карти очевидно. Ви отримаєте звістку, інформацію, яка вас по-справжньому порадує. Новина буде досить несподіваною і тому радість буде ще більшою. Що стосується всього іншого, то ці два тижні пройдуть під знаком достатку і задоволення.

Скорпіон – Дім

Скорпіон – Дім

Період від молодика до повного місяця буде в основному присвячений побутовим питанням, облаштування свого житла і налагодженню відносин з оточенням. Зверніть увагу на повний місяць на мапі – він вказує на те, що за ці два тижні ви зможете досягти повноти, досконалості в тому, що робите. Якщо у вас є домашні тварини, увага дістанеться і їм.

Стрілець – Суд

Стрілець – Суд

Молодик може покласти початок боротьбі за справедливість. Якщо у вас є давня суперечка, саме протягом найближчих двох тижнів у вас з'явиться можливість, нарешті, закрити цей "гештальт". Ефективним буде вирішення спорів на всіх рівнях – починаючи від побутових і закінчуючи спорами про майно.

Козеріг – Фальшива персона

Козеріг – Фальшива персона

Цією картою оракул попереджає вас про те, що у вашому оточенні може з'явитися людина, яка зовні проявляє до вас лояльність, але насправді є вашим недоброзичливцем, заздрісником або ворогом. Будьте обережні в спілкуванні з новими знайомими, не діліться з ними особистою інформацією і гарненько перевіряйте інформацію, що надходить від них.

Водолій – Довгий шлях

Водолій – Довгий шлях

Назва карти говорить сама за себе. Молодик може бути пов'язаний з початком нового шляху – як в прямому, так і переносному сенсі. Можлива зміна обстановки. Зверніть увагу, що подорожній на мапі – один. А це означає, що поточні питання вам, швидше за все, доведеться вирішувати самому. Але сил, устремління, талантів у вас для цього вистачить.

Риби – Багатий хороший джентльмен

Риби – Багатий хороший джентльмен

Ця карта, по-перше, говорить про статок і благополуччя, і по-друге, вказує на необхідність вирішення якогось завдання. Літня погода буде відволікати вас від серйозних справ, і все ж оракул рекомендує зосередитися саме на них. Як кажуть англійці, "перші речі – першими". У ці два тижні може вирішуватися питання подальшого напрямку вашої діяльності. Відпочити і розслабитися встигнете потім.

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