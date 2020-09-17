Молодик 17 вересня: чим небезпечний і що категорично не можна робити

Анна Паскевич Гороскоп 08:32, 17.09.2020 Оновлено: 08:48, 17.09.2020

Молодик настає 17 вересня о 14:00 за Києвом. Він пройде під знаком Діви. Цей день, на думку астрологів, є непростим, особливо для різних справ і починань.

Чого чекати від нового місяця, як його щасливо пережити та що категорично не можна робити в цей день, розповідає OBOZREVATEL.

Що потрібно робити в молодик

  • Бути наполегливим у досягненні цілей. Головне – вірити в себе, не відволікатися на другорядні справи, діяти чесно і не плести інтриг.

  • Допомагати близьким.

  • Виконувати обіцянки, повертати борги.

  • Планувати нові цілі. Варто прислухатися до того, чого ви хочете насправді.

  • Займатися саморозвитком, духовними практиками, медитацією, читанням книг.

  • Купувати нові речі.

  • Зробити прибирання в домі й викинути весь непотріб – це допоможе навести порядок і в думках.

У молодик небажано починати нові справи
Фото: Pexels

Що не можна робити

  • Починати нові справи, проекти, довгострокові заходи;

  • проводити важливі зустрічі;

  • ігнорувати деталі, приховані підтексти: піти проти Діви – головна небезпека, не варто відриватися від реальності, рекомендується всьому приділяти пильну увагу, щоб уникнути небезпечних рішень і необачних вчинків;

  • вирушати у відрядження та інші поїздки – краще відкласти їх на інший день;

  • розводити безлад в домі, справах, думках;

  • допускати фізичні навантаження – до здоров'я в молодик варто поставитися особливо дбайливо;

  • довіряти малознайомим людям;

  • з'ясовувати стосунки, сваритися, лаятися, конфліктувати, лихословити;

  • відвідувати місця скупчення людей.

Фаза молодика – непростий період, оскільки емоційний фон в цей час не стабільний. Однак триватиме вона не більше доби, і 18 вересня настане зростаючий місяць – більш сприятливий час, у який можна продовжити реалізацію своїх планів.

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