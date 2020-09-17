Молодик 17 вересня: чим небезпечний і що категорично не можна робити

Молодик настає 17 вересня о 14:00 за Києвом. Він пройде під знаком Діви. Цей день, на думку астрологів, є непростим, особливо для різних справ і починань.

Чого чекати від нового місяця, як його щасливо пережити та що категорично не можна робити в цей день, розповідає OBOZREVATEL.

Що потрібно робити в молодик

Бути наполегливим у досягненні цілей. Головне – вірити в себе, не відволікатися на другорядні справи, діяти чесно і не плести інтриг.

Допомагати близьким.

Виконувати обіцянки, повертати борги.

Планувати нові цілі. Варто прислухатися до того, чого ви хочете насправді.

Займатися саморозвитком, духовними практиками, медитацією, читанням книг.

Купувати нові речі.

Зробити прибирання в домі й викинути весь непотріб – це допоможе навести порядок і в думках.

У молодик небажано починати нові справи Фото: Pexels

Що не можна робити

Починати нові справи, проекти, довгострокові заходи;

проводити важливі зустрічі;

ігнорувати деталі, приховані підтексти: піти проти Діви – головна небезпека, не варто відриватися від реальності, рекомендується всьому приділяти пильну увагу, щоб уникнути небезпечних рішень і необачних вчинків;

вирушати у відрядження та інші поїздки – краще відкласти їх на інший день;

розводити безлад в домі, справах, думках;

допускати фізичні навантаження – до здоров'я в молодик варто поставитися особливо дбайливо;

довіряти малознайомим людям;

з'ясовувати стосунки, сваритися, лаятися, конфліктувати, лихословити;

відвідувати місця скупчення людей.

Фаза молодика – непростий період, оскільки емоційний фон в цей час не стабільний. Однак триватиме вона не більше доби, і 18 вересня настане зростаючий місяць – більш сприятливий час, у який можна продовжити реалізацію своїх планів.

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