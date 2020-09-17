Молодик 17 вересня: на кого зі знаків зодіаку чекають гроші й успіх

Молодик 17 вересня, на думку астрологів, принесе фінансовий успіх і везіння представникам декількох знаків зодіаку.

На кого чекають зміни на краще, розповідає OBOZREVATEL.

Лев

Період молодика надасть Левам додаткові джерела доходу. Це можуть бути нові проєкти, відкриття бізнесу або успішні угоди. Астрологи прогнозують, що все заплановане цим знаком буде успішним, але рекомендують при цьому працювати в команді.

Терези

Через тиждень після молодика настане час Терезів, тому зараз представникам цього знаку рекомендується завершити всі старі справи, зайнятися своїм внутрішнім світом, самоаналізом, духовним розвитком. Молодик допоможе Терезам реалізувати всі ті справи й прагнення, які до цього їм не вдавалося втілити в життя за всіх старань.

Діва

Для Дів починається по-справжньому успішний період: на них чекають вдалі проєкти і грошові подарунки долі. Астрологи рекомендують заводити корисні знайомства й залишатися впевненими в собі.

Близнюки

Близнюкам у період молодика рекомендується довести все розпочате до кінця – справи й проєкти обіцяють дати хороший результат і чималий прибуток. При цьому варто бути обережними та не приймати поспішних рішень.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, чим небезпечний молодик 17 вересня і що категорично не можна робити.

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