Молодик 15 листопада 2020: що необхідно зробити для щастя та успіху

У неділю, 15 листопада, о 07:07 (за київським часом) народжується молодик. Разом із цим настає прекрасний час для планування, принаймні на наступний місяць.

Перший місячний день – найкращий для того, щоб визначитися з напрямками й пріоритетами. У цей період ми немов створюємо начерк подальшого життя, схему, яку надалі будемо реалізовувати й наповнювати. Про це ексклюзивно для OBOZREVATEL розповіла прогнозистка-тарологиня Ольга Соломка.

За її словами, символ першого місячного дня – світильник, такий собі промінь, що вихоплює з темряви якісь обриси, і людям уже не так страшно просуватися вперед, адже вони бачать дорогу.

"Звичайно, ми всі час від часу пишемо бажання, ну хоч раз на рік – це точно. Але можна цим займатися щомісяця, якраз у період молодика. І для цього існує кілька ритуалів, що дозволяють, по-перше, навчитися формулювати собі завдання, бажання, плани – називайте як хочете те, чого бажаєте досягти. А по-друге, постійно крутити їх у голові, додавати їм своєї енергії", – зазначила Ольга.

Отже, прогнозистка вказала, що напередодні, чи за годину до народження нового місяця, варто написати список із бажаннями на найближчий місяць. Звичайно, вони мають бути реалістичними, та такими що цілком можуть справдитися за цей період. Утім, це можуть бути просто плани, які ви прагнете здійснити.

"Краще, щоб це були різнопланові бажання, що стосуються найважливіших аспектів вашого життя: здоров'я, родини, роботи, грошей, навчання, захоплень тощо. Із цілком конкретними запитами. Не "хочу багато грошей", а "знаходжу додаткову роботу із зарплатою від і до" чи "розпочинаю власний бізнес із плетіння килимків для котів, який приносить мені стільки-то", – додала експертка.

Далі є два варіанти: ховаєте цей список якнайдалі в спеціальному місці та забуваєте, аж поки все не здійсниться, або навпаки, починаєте щодня щось робити для того, щоб здійснити написане.

"Звісно, самостійно відстежувати свої кроки й підганяти себе – дуже складно. Тому раджу знайти собі колегу, партнера, з яким би можна було взаємно ділитися планами та відстежувати їх виконання, призначивши самому собі нагороди за досягнення й покарання за ледарювання", – підсумувала Ольга Соломка.

Раніше OBOZREVATEL публікував прогноз для України на листопад. Експертка зазначила гостру необхідність політикам зібратися й працювати понаднормово.