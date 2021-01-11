Молодик 13 січня: чим небезпечний та що не можна робити

У середу, 13 січня, о 07:00 за Києвом відбудеться перший молодик 2021 року. Пройде він у знаку Козерога.

Молодик вважається непростим періодом, коли багато хто може скаржитися на слабкість, нездужання або різкі перепади настрою. У чому особливість явища та як воно позначиться на людях, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Чим особливий молодик 13 січня 2021 року

Молодик 13 січня відбуватиметься в знаку Козеріг, що може викликати особливу потребу в соціумі. Водночас високим є ризик сумнівів у власних силах, образ і непорозумінь, тому рекомендується не чекати похвали з боку, а бути впевненішим у собі.

Молодик 13 січня відбуватиметься в знаку Козеріг Pixabay

Що можна робити в молодик 13 січня

Загадувати бажання і будувати плани. При цьому, як радить астролог Наталя Ларичева, рекомендується ставити перед собою конкретні й реальні цілі з чітким планом і стратегією дій на місяць. Також можна складати плани, пов'язані з особистим життям і кар'єрою, землею, оформленням документів. Сатурн, покровитель знаку Козерога, благоволить всім, хто чесно працює над досягненням своїх задумів.

Переглянути свої звички.

Подорожувати, особливо гірською місцевістю.

Долати злість, жадібність та інші негативні якості.

Влаштувати розвантажувальний день або почати дієту.

Зайнятися творчістю і самоосвітою.

Прийняти ванну або контрастний душ: вважається, що це допоможе "змити" з себе весь негатив.

Молодик вважається непростим періодом Unsplash

Що не можна робити в молодик 13 січня

Піддаватися зневірі та смутку.

Приймати важливі рішення й починати нові справи і проекти – це краще зробити через пару днів після молодика.

Лаятися, злитися, бажати зла будь-кому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2021 року в небі над Україною можна буде спостерігати кілька затемнень, суперповні та яскраві метеорні потоки.