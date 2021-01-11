Молодик 13 січня: чим небезпечний та що не можна робити

Анна Паскевич Гороскоп 14:00, 11.01.2021

У середу, 13 січня, о 07:00 за Києвом відбудеться перший молодик 2021 року. Пройде він у знаку Козерога.

Молодик вважається непростим періодом, коли багато хто може скаржитися на слабкість, нездужання або різкі перепади настрою. У чому особливість явища та як воно позначиться на людях, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Чим особливий молодик 13 січня 2021 року

Молодик 13 січня відбуватиметься в знаку Козеріг, що може викликати особливу потребу в соціумі. Водночас високим є ризик сумнівів у власних силах, образ і непорозумінь, тому рекомендується не чекати похвали з боку, а бути впевненішим у собі.

Молодик 13 січня відбуватиметься в знаку Козеріг
Pixabay

Що можна робити в молодик 13 січня

  • Загадувати бажання і будувати плани. При цьому, як радить астролог Наталя Ларичева, рекомендується ставити перед собою конкретні й реальні цілі з чітким планом і стратегією дій на місяць. Також можна складати плани, пов'язані з особистим життям і кар'єрою, землею, оформленням документів. Сатурн, покровитель знаку Козерога, благоволить всім, хто чесно працює над досягненням своїх задумів.

  • Переглянути свої звички.

  • Подорожувати, особливо гірською місцевістю.

  • Долати злість, жадібність та інші негативні якості.

  • Влаштувати розвантажувальний день або почати дієту.

  • Зайнятися творчістю і самоосвітою.

  • Прийняти ванну або контрастний душ: вважається, що це допоможе "змити" з себе весь негатив.

Молодик вважається непростим періодом
Unsplash

Що не можна робити в молодик 13 січня

  • Піддаватися зневірі та смутку.

  • Приймати важливі рішення й починати нові справи і проекти – це краще зробити через пару днів після молодика.

  • Лаятися, злитися, бажати зла будь-кому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2021 року в небі над Україною можна буде спостерігати кілька затемнень, суперповні та яскраві метеорні потоки.

Коментувати
Гороскоп

Дивіться також

У Чернівцях поліція увірвалася до ресторану, який не закрився на локдаун. Відео

Тариф на газ в Україні хочуть рахувати по-новому через Вітренка – ЗМІ

"Супутник V" створює небезпеку для здоров'я росіян — російські вчені. А для українців ні?

Суд скасував люстрацію головного слідчого МВС часів Майдану

Рахманін розкрив реальні масштаби крадіжок в "оборонці". Інтерв'ю про держоборонзамовлення і масштабні "схеми"