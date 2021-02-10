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Ігор Мехеда
Ігор Мехеда
Астролог, нумеролог Всі статті автора

Молодик 11 лютого запрограмує майбутнє

2.1т
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Наближається молодик 11 лютого 2021 року. Чим він незвичний?

1. Це перший молодик, який настає після незвичайної констеляції планет: раніше Сатурн і Юпітер з'єднувалися в знаку Водолія, а Марс і Уран в знаку Тельця. Точки з'єднання становили по відношенню один до одного майже квадратуру (напружений аспект).

З'єднання Сатурна і Юпітера дає чіткість, стабілізацію і можливість взяти під контроль неконтрольовані сили природи і людського соціуму. З'єднання Марса і Урана – зовсім навпаки: активація несподіваних і некерованих сил, здатних похитнути стабільність.

Квадратура викликала напруженість між полюсом несподіваного пробудження сил і полюсом контролю за ними. Це означає, що в соціумі почнеться протистояння діаметрально протилежних сил, і необхідно буде шукати компроміси між ними.

2. Цей молодик збігається з датою східного Нового року за місячним календарем, про обряди на який я вже розповідав.

3. Молодик проходить в поєднанні з "дзеркальної" датою – паліндромом 12.02.2021. Число 12.02.2021 є завершенням трансформаційного нумерологічного коридору між "дзеркальними" датами, запущеному 02.02.2020. Після "дзеркальної" дати 12.02.2020 енергетична обстановка в світі повинна почати сильно змінюватися.

Ці три особливості наділяють молодик особливими властивостями. Є можливість запрограмувати події на кілька місяців вперед.

Для цього виконайте найпростіший обряд.

1. Запаліть 5 білих свічок (у древніх 5 було числом Місяця, Матері і жіночої енергії Абсолютного). 2. Накиньте на себе тканину темних тонів (чорний, синій або фіолетовий – плащ, покривало, тканину). Цим ви символізуєте новий Місяць (Місяць, що збирається народитися). 3. Чітко побачте внутрішнім поглядом все те, що має статися (достаток, здоров'я, успішну роботу, подорожі... і т.д.). Відпустіть побачене у Всесвіт. 4. Постарайтеся забути загадане. Отримайте задоволення від музики або тиші. 5. Зніміть тканину і загасіть свічки. Задумане має виповнитися.

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Ігор Мехеда Ігор Мехеда
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Ексклюзив
Тег
місячний календар
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