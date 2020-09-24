Місячний календар на жовтень 2020 року допоможе спланувати графік на місяць з урахуванням сприятливого або несприятливого впливу Місяця.

OBOZREVATEL публікує місячний календар на другий місяць осені: коли буде повня, молодик, зростаючий і спадаючий місяць.

Місячний календар на жовтень 2020: сприятливі дні

Найсприятливіші дні для бізнесу та особистого життя очікуються 21 і 24 жовтня. Також хорошими будуть дні 1, 14, 17, 26, 27 і 28 жовтня.

Місячний календар на жовтень 2020: несприятливі дні

Украй несприятливими для будь-яких справ, починань, знайомств тощо будуть дні 2, 6, 9, 16, і 23 жовтня. Складними астрологи також вважають 4 і 10 жовтня.

Усі інші дні місяця є нейтральними для соціальних взаємодій.

Місячний календар на жовтень 2020: сприятливі і несприятливі дні Фото: vedmochka.net

Фази Місяця в жовтні 2020 року

Повний місяць – 2 жовтня.

Молодик – 16 жовтня.

Зростаючий Місяць – 1 жовтня і 17-31 жовтня.

Спадаючий Місяць – 3-15 жовтня.

Друга чверть – 23 жовтня.

Четверта чверть – 10 жовтня.

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